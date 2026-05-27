Kranker Kater Orlando hofft auf Happy End: Wer schenkt es ihm?
Hamburg - Wer schenkt Orlando ein richtiges Zuhause? Der Europäisch-Kurzhaar-Kater lebt seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg. Alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.
Der rund sechs Jahre alte Stubentiger kam am 2. Februar dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun sucht er eine liebevolle Bleibe.
Von seinen Pflegern wird Orlando als liebevoller und sehr verschmuster Artgenosse beschrieben. Er ist alles andere als schüchtern und geht mit viel Selbstvertrauen und Offenheit auf Menschen zu. Er sucht aktiv Nähe, um sich möglichst viele Streicheleinheiten abzuholen.
Ob er sich mit anderen Katzen gut versteht, konnte im Tierheim bisher leider noch nicht festgestellt werden. Deshalb wird er vorwiegend als "Einzelprinz" in ein neues Zuhause vermittelt.
Dieses sollte mindestens 70 Quadratmeter haben, damit sich der kleine Kerl ordentlich austoben kann und ihm nicht langweilig wird. Zudem sind ein großer eingezäunter Balkon oder eine katzensichere Terrasse ein absolutes Muss.
Tierkeim-Kater Orlando lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen
Da Orlando positiv auf das sogenannte Feline Immundefizienz-Virus (FIV) getestet wurde, darf er leider keinen Freigang bekommen, um nicht die Ansteckung anderer Katzen zu riskieren.
Wichtig: Auf Menschen ist das Virus nicht übertragbar und momentan hat Orlando auch keine Symptome oder Beschwerden. Seine zukünftigen Halter sollten sich trotzdem auf mögliche erhöhte Tierarztkosten einstellen.
Bis Orlando sein Für-Immer-Zuhause findet, freut er sich laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt dem Kater ein Happy End schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.