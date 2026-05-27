Kranker Kater Orlando hofft auf Happy End: Wer schenkt es ihm?

Hamburg - Wer schenkt Orlando ein richtiges Zuhause? Der Europäisch-Kurzhaar-Kater lebt seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg . Alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.

Europäisch-Kurzhaar-Kater Orlando aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der rund sechs Jahre alte Stubentiger kam am 2. Februar dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun sucht er eine liebevolle Bleibe.

Von seinen Pflegern wird Orlando als liebevoller und sehr verschmuster Artgenosse beschrieben. Er ist alles andere als schüchtern und geht mit viel Selbstvertrauen und Offenheit auf Menschen zu. Er sucht aktiv Nähe, um sich möglichst viele Streicheleinheiten abzuholen.

Ob er sich mit anderen Katzen gut versteht, konnte im Tierheim bisher leider noch nicht festgestellt werden. Deshalb wird er vorwiegend als "Einzelprinz" in ein neues Zuhause vermittelt.

Dieses sollte mindestens 70 Quadratmeter haben, damit sich der kleine Kerl ordentlich austoben kann und ihm nicht langweilig wird. Zudem sind ein großer eingezäunter Balkon oder eine katzensichere Terrasse ein absolutes Muss.