Zutraulich, verspielt, herzlos ausgesetzt: Kater "Prinz" wünscht sich ein Zuhause
Kassel - Für den putzigen, verspielten und sehr zutraulichen Kater Prinz sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel jetzt neue Menschen.
Prinz ist schätzungsweise drei Jahre alt. So genau wissen dies die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" leider auch nicht. Denn, wie sie auf der Webseite des Tierheims berichten, kam der kleine Kater als Fundtier zu ihnen.
Die Finder hatten demnach geschildert, dass ihre Kinder die anhängliche und überaus freundliche Samtpfote dabei entdeckt haben, wie Prinz offenbar herrenlos in der Gegend herumgestreift war. Also brachten sie das Tier kurzerhand mit nach Hause und ihre Eltern gaben Prinz dann vor wenigen Wochen bei der "Wau-Mau-Insel" ab.
Dort stellte sich dann heraus, dass der Kater zwar bereits gechippt ist, aber eben bedauerlicherweise nicht registriert. So war es also nicht möglich, seine Halter ausfindig zu machen.
Und da sich bislang auch niemand im Tierheim gemeldet und nach dem Kater erkundigt hat, kann Prinz nun an ein liebevolles "Für-immer-Zuhause" vermittelt werden.
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Katzenfreundliche Umgebung wichtig: Prinz liebt seine Freigänge
Und die Tierpflegerinnen und Tierpfleger sind sich sehr sicher, dass er dieses schon sehr bald gefunden haben wird. Denn in den wenigen Tagen, die Prinz jetzt in der "Wau-Mau-Insel" verbracht hat, zeige er sich offen, menschenbezogen und neugierig. Berührungsängste gegenüber ihm fremden Menschen habe er auch keine.
Was auf der Webseite allerdings noch angemerkt wird, ist, dass Prinz nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gerne Freigang genießen würde. Sein neues Zuhause sollte dementsprechend in einer katzenfreundlichen Umgebung abseits von Straßen- und Schienenverkehr liegen.
Ihr möchtet Prinz adoptieren und wollt ihn gerne einmal kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch mit der "Wau-Mau-Insel" per E-Mail, Webformular oder unter der Rufnummer 0561/8615680 in Verbindung setzen.
Telefonzeiten sind montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel