Zutraulich, verspielt, herzlos ausgesetzt: Kater "Prinz" wünscht sich ein Zuhause

Kassel - Für den putzigen, verspielten und sehr zutraulichen Kater Prinz sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel jetzt neue Menschen.

Kater Prinz kam als Fundtier zur "Wau-Mau-Insel" in Kassel. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Prinz ist schätzungsweise drei Jahre alt. So genau wissen dies die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" leider auch nicht. Denn, wie sie auf der Webseite des Tierheims berichten, kam der kleine Kater als Fundtier zu ihnen.

Die Finder hatten demnach geschildert, dass ihre Kinder die anhängliche und überaus freundliche Samtpfote dabei entdeckt haben, wie Prinz offenbar herrenlos in der Gegend herumgestreift war. Also brachten sie das Tier kurzerhand mit nach Hause und ihre Eltern gaben Prinz dann vor wenigen Wochen bei der "Wau-Mau-Insel" ab.

Dort stellte sich dann heraus, dass der Kater zwar bereits gechippt ist, aber eben bedauerlicherweise nicht registriert. So war es also nicht möglich, seine Halter ausfindig zu machen.

Und da sich bislang auch niemand im Tierheim gemeldet und nach dem Kater erkundigt hat, kann Prinz nun an ein liebevolles "Für-immer-Zuhause" vermittelt werden.