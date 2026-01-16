Herzlos im Karton ausgesetzt: Tom und Jerry wollen endlich ankommen

Heilbronn - Ihr Start ins Leben war alles andere als leicht und jetzt schlug das Schicksal erneut zu. Die beiden jungen Kater Tom und Jerry hoffen auf ein Für-Immer-Zuhause.

Tom und Jerry sind altersbedingt noch sehr verspielt. © Bildmontage: Tierschutzverein Heilbronn/Instagram

Im Dezember 2025 wurden zwei kleine, verängstigte Kater in einem Karton in Neckarsulm gefunden. Dort wurden sie ausgesetzt und sich selbst überlassen. Doch der schwarz-weiße Tom und der tiefschwarze Jerry hatten Glück im Unglück und landeten im Tierheim Heilbronn.

Trotz ihrer traurigen Vorgeschichte haben die beiden rund 10 bis 12 Monate alten Kater ihr Vertrauen in die Menschen nicht verloren. Die beiden "Fellnasen" gelten sogar als extrem zutraulich, verschmust und altersentsprechend verspielt.

Tom und Jerry waren bereits vermittelt. Doch das Schicksal meinte es erneut nicht gut mit ihnen. Aufgrund einer plötzlich auftretenden Katzenhaarallergie in der neuen Familie müssen die beiden Kater schweren Herzens abgegeben werden.