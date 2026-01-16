Herzlos im Karton ausgesetzt: Tom und Jerry wollen endlich ankommen
Heilbronn - Ihr Start ins Leben war alles andere als leicht und jetzt schlug das Schicksal erneut zu. Die beiden jungen Kater Tom und Jerry hoffen auf ein Für-Immer-Zuhause.
Im Dezember 2025 wurden zwei kleine, verängstigte Kater in einem Karton in Neckarsulm gefunden. Dort wurden sie ausgesetzt und sich selbst überlassen. Doch der schwarz-weiße Tom und der tiefschwarze Jerry hatten Glück im Unglück und landeten im Tierheim Heilbronn.
Trotz ihrer traurigen Vorgeschichte haben die beiden rund 10 bis 12 Monate alten Kater ihr Vertrauen in die Menschen nicht verloren. Die beiden "Fellnasen" gelten sogar als extrem zutraulich, verschmust und altersentsprechend verspielt.
Tom und Jerry waren bereits vermittelt. Doch das Schicksal meinte es erneut nicht gut mit ihnen. Aufgrund einer plötzlich auftretenden Katzenhaarallergie in der neuen Familie müssen die beiden Kater schweren Herzens abgegeben werden.
Tom und Jerry werden nur im Doppelpack vermittelt
"Sie lieben es zu spielen, sind menschenbezogen und kommen auch gut mit Kindern zurecht", schreibt das Tierheim auf Instagram. Zudem hängen die beiden so sehr aneinander, dass sie nur im Doppelpack vermittelt werden. Wo Tom ist, darf Jerry nicht fehlen!
Für ihre täglichen Entdeckungstouren brauchen die beiden Jungkater außerdem die Möglichkeit auf Freigang. Als reine Wohnungskatzen sind sie daher nicht geeignet.
Ihr wollt den freundlichen und verschmusten Katern ein Zuhause schenken? Dann meldet Euch beim Heilbronner Tierschutz unter [email protected]. Es sollte eine Telefonnummer für einen möglichen Rückruf angegeben werden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein Heilbronn/Instagram