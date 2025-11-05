Herzlos! Sehr junge Katzenwelpen auf Feldweg ausgesetzt

Niederorschel - Im Kreis Eichsfeld wurden in der vergangenen Woche mehrere Katzenwelpen ausgesetzt.

Die ausgesetzten Katzenwelpen waren verletzt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Die kleinen Vierbeiner waren am 29. Oktober gegen 12 Uhr auf einem Feldweg zwischen Niederorschel und Deuna - bei der Talsperre Ahlenbach - gefunden worden.

Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte ein derzeit noch Unbekannter die Tiere ausgesetzt. Im Anschluss sei der Täter offenbar mit einem weißen Transporter davongefahren. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Ford gehandelt haben, teilten die Beamten mit.

Die ausgesetzten Katzen waren sehr jung und wiesen Verletzungen auf, die teilweise operativ behandelt werden mussten. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.