Rettung an Görlitzer See: Wer hat diese Katzenbabys ausgesetzt?

Görlitz - Trauriger Fund an einem See bei Görlitz: Ein Passant stieß am Dienstagabend auf eine Transportbox. Darin befanden sich drei winzige Babykatzen . Die Polizei bitte nun die Bevölkerung um Mithilfe, um die Entdeckung aufzuklären.

Diese drei niedlichen Katzenbabys wurden im Bereich des Nordstrandes am Berzdorfer See entdeckt. © Polizei Görlitz

Gegen 19.10 Uhr verständigte der Bürger die Polizei. Zuvor hatte er die drei ausgesetzten Tierkinder an einer kleinen Einbuchtung im Bereich "Zum Nordstrand" am Berzdorfer See gefunden.

Die Einsatzkräfte nahmen sich den Kitten an und brachten sie zunächst auf das Polizeirevier in Görlitz. Dort sollten sie aber nicht allzu lange verweilen.

Mitarbeitende des Tierheims Bischdorf kamen vorbei und nahmen sie mit in ihre Einrichtung.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.