Nicht perfekt: Wer schenkt dem verspielten Kater Gismo trotzdem ein liebevolles Zuhause?

Hamburg - Lebhafter und verspielter Kater sucht Lieblingsmenschen: Wer schenkt dem freundlichen Gismo ein liebevolles Zuhause?

Gismo liebt es, seine Umgebung zu erkunden. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kam der ungefähr sechs Jahre alte Kater am 21. Mai ins Tierheim.

Gismo ist eine Europäische Kurzhaarkatze mit schwarz-braun getigertem Fell sowie weißen Abzeichen.

Die kleine Fellnase ist stubenrein, kam als Fundtier ins Tierheim und sucht nun ein neues Für-immer-Zuhause.

Das Tier wird von seinen Pflegern als freundlich und selbstbewusst beschrieben. Mit seiner offenen Art zieht er schnell die Aufmerksamkeit aller auf sich.

Denn Gismo weiß genau, was er möchte, und erkundet seine Umgebung neugierig und unerschrocken. Auch Menschen gegenüber zeigt sich der Vierbeiner aufgeschlossen und genießt die Aufmerksamkeit seiner Bezugspersonen.

Der Kater ist lebhaft und verspielt und liebt es, seine Umgebung zu erkunden. Deswegen sucht Gismo ein neues Heim, in dem seine Lieblingsmenschen seine Abenteuerlust schätzen und ihm ausreichend Beschäftigung und Abwechslung bieten.