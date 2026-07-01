Nicht perfekt: Wer schenkt dem verspielten Kater Gismo trotzdem ein liebevolles Zuhause?
Hamburg - Lebhafter und verspielter Kater sucht Lieblingsmenschen: Wer schenkt dem freundlichen Gismo ein liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kam der ungefähr sechs Jahre alte Kater am 21. Mai ins Tierheim.
Gismo ist eine Europäische Kurzhaarkatze mit schwarz-braun getigertem Fell sowie weißen Abzeichen.
Die kleine Fellnase ist stubenrein, kam als Fundtier ins Tierheim und sucht nun ein neues Für-immer-Zuhause.
Das Tier wird von seinen Pflegern als freundlich und selbstbewusst beschrieben. Mit seiner offenen Art zieht er schnell die Aufmerksamkeit aller auf sich.
Denn Gismo weiß genau, was er möchte, und erkundet seine Umgebung neugierig und unerschrocken. Auch Menschen gegenüber zeigt sich der Vierbeiner aufgeschlossen und genießt die Aufmerksamkeit seiner Bezugspersonen.
Der Kater ist lebhaft und verspielt und liebt es, seine Umgebung zu erkunden. Deswegen sucht Gismo ein neues Heim, in dem seine Lieblingsmenschen seine Abenteuerlust schätzen und ihm ausreichend Beschäftigung und Abwechslung bieten.
Kater Gismo hat einen Knick im Schwanz
Allerdings hat der liebe Kater auch sein Päckchen zu tragen: Gismo hat einen Knick im Schwanz. In seinem Alltag beeinträchtigt das den Stubentiger jedoch nicht. Ganz im Gegenteil - seine Pfleger beschreiben ihn als lebensfrohen Kater, der voller Tatendrang steckt und gerne am Familienleben teilnimmt.
Für Gismo ist es außerdem besonders wichtig, dass er nach angemessener Eingewöhnungszeit seinen Freigang bekommt. Der Kater möchte seine Umgebung erkunden und draußen unterwegs sein. Daher wäre ein Zuhause in einer verkehrsberuhigten Lage mit sicheren Freigangmöglichkeiten perfekt für ihn.
Da der Kater sehr aktiv ist, wird er nicht zu Kleinkindern vermittelt. Gismo wünscht sich ein Zuhause, in dem seine Bedürfnisse respektiert werden und er genügend Rückzugsmöglichkeiten hat.
Ihr wollt dem charakterstarken und verspielten Kater ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V