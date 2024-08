Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Katze Silvie hat ganz besondere Bedürfnisse

Was das Tier zuvor erlebt hat, ist unklar. Silvie dürfte jedoch nicht allzu gute Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben gemacht haben, da sie laut ihren Pflegern leider "eine Katzendame mit viel Angst" ist.

Die Mieze ist erst kürzlich ins Katzenzimmer des Tierheims umgezogen. © Tierheim Bergheim/Website

Die Britisch-Kurzhaar-Mischlingskatze ist erst kürzlich von der Quarantänestation des Tierheims ins Katzenzimmer umgezogen. Derzeit können die Tierretter daher noch nicht einschätzen, ob sich Silvie gut mit ihren Artgenossen verträgt.

Für ihren scheuen Schützling sind die Pfleger auf der Suche nach einem ruhigen, liebevollen Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen, die sich nicht nur "eine so sensible Katze zutrauen", sondern ein "kleines Paradies" für Silvie bereiten, in dem sie sich rundum wohlfühlt.

Wer die hübsche Mieze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Silvie gibt's zudem auf der Website des Tierheims.