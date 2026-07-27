Horror-Wohnung voller Urin und Kot: 22 Katzen gerettet! Besitzerin versucht, Aktion zu stoppen

Ludwigshafen - Es ist ein Anblick, der einem das Herz bricht: Das Veterinäramt hat 22 Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung im Rhein-Pfalz-Kreis gerettet. Die Halterin musste mit Handschellen am Eingreifen gehindert werden.

Die geretteten Katzen waren in einem schlechten Zustand. © ---/Rhein-Pfalz-Kreis/dpa

Der verheerende Zustand der Räumlichkeiten dürfte selbst den hartgesottensten Einsatzkräften zu schaffen gemacht haben. Der Kreisverwaltung zufolge war die Wohnung voller Urin und Kot der völlig hilflosen Samtpfoten. Diese zeigten demnach "deutliche Anzeichen einer Verwahrlosung" auf.

Wasser oder Futter hatten die Tiere vor Ort nicht zur Verfügung. Besonders kritisch sei die Situation demnach für eine Mutter mit ihren fünf Kätzchen gewesen, welche in einer komplett unzureichenden Transportbox gemeinsam eingepfercht waren.

Die Reaktion der Halterin dürfte für nur noch mehr Kopfschütteln sorgen: Anstatt sich einsichtig zu zeigen und alle Maßnahmen zum Wohle der Tiere zu unterstützen oder zumindest zuzulassen, versuchte sie, diese zu blockieren und leistete den Beamten gegenüber physischen Widerstand.

Die Polizeikräfte, welche die angekündigte Kontrolle begleiteten, mussten sie deshalb mit Handschellen fixieren.