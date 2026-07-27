Wenn sich das nicht bessert, droht die Penisamputation: Kater-Duo hofft trotzdem auf Happy End

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Kater Kai und Nilo. Finden die beiden einen Platz in einer geräumigen Wohnung?

Nilo (l.) und Kai hoffen auf ein gemeinsames Zuhause bei aktiven Menschen. © Tierheim München

Angora-Mix Kai wurde im April 2025 und Britisch Kurzhaar Nilo im Mai 2025 geboren. Beide sind männlich und kastriert. Kai kam ins Tierheim, da die anfallenden Kosten für seine Versorgung von seinen Vorbesitzern nicht mehr getragen werden konnten. Nilo wurde aus demselben Grund abgegeben.

Beide haben sich im Katzenhaus kennengelernt und verstehen sich so gut, dass sie nun gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen möchten.

Kai hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme beim Urinabsatz und muss aufmerksam beobachtet werden. Seine neuen Besitzer sollten auf Veränderungen seines Verhaltens oder seiner Toilettengewohnheiten achten und bei Auffälligkeiten zeitnah tierärztlichen Rat einholen. "Sollte sich sein Zustand deutlich verschlechtern, könnte unter Umständen eine Penisamputation notwendig werden", so der Tierschutzverein.

Das Duo hofft auf aktive Halter, die ihrem lebhaften Wesen gerecht werden. Sie können auch gut zu einer Familie mit verantwortungsvollen Kindern ziehen. Die Hauptsache ist, dass die Kater genug Aufmerksamkeit und Beschäftigung bekommen.

Nilo hatte in der Vergangenheit Struvitsteine, die erfolgreich behandelt wurden. Alles Weitere zur Gesundheit der Kater erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.