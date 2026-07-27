Wenn sich das nicht bessert, droht die Penisamputation: Kater-Duo hofft trotzdem auf Happy End
München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für die Kater Kai und Nilo. Finden die beiden einen Platz in einer geräumigen Wohnung?
Angora-Mix Kai wurde im April 2025 und Britisch Kurzhaar Nilo im Mai 2025 geboren. Beide sind männlich und kastriert. Kai kam ins Tierheim, da die anfallenden Kosten für seine Versorgung von seinen Vorbesitzern nicht mehr getragen werden konnten. Nilo wurde aus demselben Grund abgegeben.
Beide haben sich im Katzenhaus kennengelernt und verstehen sich so gut, dass sie nun gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen möchten.
Kai hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme beim Urinabsatz und muss aufmerksam beobachtet werden. Seine neuen Besitzer sollten auf Veränderungen seines Verhaltens oder seiner Toilettengewohnheiten achten und bei Auffälligkeiten zeitnah tierärztlichen Rat einholen. "Sollte sich sein Zustand deutlich verschlechtern, könnte unter Umständen eine Penisamputation notwendig werden", so der Tierschutzverein.
Das Duo hofft auf aktive Halter, die ihrem lebhaften Wesen gerecht werden. Sie können auch gut zu einer Familie mit verantwortungsvollen Kindern ziehen. Die Hauptsache ist, dass die Kater genug Aufmerksamkeit und Beschäftigung bekommen.
Nilo hatte in der Vergangenheit Struvitsteine, die erfolgreich behandelt wurden. Alles Weitere zur Gesundheit der Kater erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Tierschutzverein München: Sittich-Paar lernt sich im Tierheim kennen und lieben
Auch die beiden Halsbandsittiche Goose und Kiwi lernten sich im Tierheim kennen. Über die Vorgeschichte der Fundtiere ist leider nichts bekannt.
Der blaue Goose wird auf etwa ein Jahr geschätzt, Kiwi ist ungefähr drei Jahre alt. Im Tierheim zeigt sich Goose als neugieriger, offener und freundlicher Vogel. Kiwi ist hingegen noch etwas schüchterner. Zusammen bilden sie ein harmonisches Paar, das nur zusammen vermittelt wird.
Sie hoffen auf ein artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Fliegen. Die sozialen Tiere brauchen außerdem Beschäftigung und Klettermöglichkeiten.
Alles Weitere zu den Haltungsanforderungen an die Exoten erfährst Du im Kleintierhaus. Melde Dich bei Interesse per E-Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 089/921000152 im Tierheim.
Titelfoto: Montage: Tierheim München