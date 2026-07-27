Sie werden immer wieder ignoriert: Katzen-Omis hoffen auf den langersehnten Neustart
Leipzig - Die meisten Katzenkinder und Jungkatzen im Tierheim haben Glück und erwecken die Aufmerksamkeit eines liebevollen Besitzers, der ihnen hoffentlich für immer ein neues Zuhause schenkt. Ältere Katzen und Kater haben es da viel schwerer, aber das Tierheim Leipzig möchte jetzt zeigen, wieso man den Senioren unbedingt eine Chance geben sollte.
Dafür haben die Verantwortlichen drei ihrer "Katzenomis", wie sie selber sagen, herausgesucht und auf ihrem Instagram-Account vorgestellt.
Die kleine Mary ist unfreiwillig im Tierheim gelandet, nachdem ihr Besitzer verstorben war und sie sichergestellt wurde. "Die 15-jährige Katzendame ist eine eigensinnige Seniorin, für die wir ein ruhiges Zuhause suchen", schreiben die Tierschützer.
Mary hat vermutlich ohne Artgenossen gelebt und möchte auch gern allein bleiben und in reiner Wohnungshaltung leben.
Bei einer tierärztlichen Untersuchung zeigte sie, dass sie Schmerzen im Rückenbereich hat. Eventuell benötigt sie in ihrem neuen Zuhause regelmäßig Schmerzmittel.
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Auch Perwoll und Adelheid suchen ein neues Zuhause
Die Katzendame Perwoll wurde auf behördliche Anweisung ins Tierheim gebracht, denn sie lebte mit anderen Katzen in schlechter Haltung und wurde darauf gerettet.
Mit ihren 16 Jahren ist sie eher ruhig, genießt gern Streicheleinheiten, möchte aber nicht allein bleiben. Die Tierschützer suchen für sie ein Zuhause mit einer Partnerkatze in einem ähnlichen Alter. Außerdem hat sie eine beginnende Niereninsuffizienz und benötigt Spezialfutter und Medikamente.
Die vermutlich jüngste der Omi-Gruppe ist die mindestens 12-jährige Adelheid, die in einer Transportbox ausgesetzt und so gefunden wurde. Sie ist sehr menschenbezogen und verschmust, hat gesundheitlich aber einige Auffälligkeiten.
So schreibt das Tierheim auf seiner Webseite beispielsweise, dass sie kaum noch Muskeln hat und an einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Sie wird ihr ganzes Leben lang auf Medikamente angewiesen sein und wünscht sich ein zu Hause ohne viel Trubel.
Wer eine der Katzenomis bei sich aufnehmen möchte, soll sich per Mail an [email protected] wenden. Dabei sollt Ihr bitte schildern, wie die Tiere bei euch leben würden und eine Telefonnummer mitschicken.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig