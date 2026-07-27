27.07.2026 06:18 Sie werden immer wieder ignoriert: Katzen-Omis hoffen auf den langersehnten Neustart

Das Leipziger Tierheim versuchte drei Katzen zu vermitteln, die schon etwas älter sind. Wer gibt den Vierbeinern eine Chance?

Von Tamina Porada

Leipzig - Die meisten Katzenkinder und Jungkatzen im Tierheim haben Glück und erwecken die Aufmerksamkeit eines liebevollen Besitzers, der ihnen hoffentlich für immer ein neues Zuhause schenkt. Ältere Katzen und Kater haben es da viel schwerer, aber das Tierheim Leipzig möchte jetzt zeigen, wieso man den Senioren unbedingt eine Chance geben sollte.

Mary kam ins Tierheim, nachdem ihr Besitzer verstorben ist. © Tierheim Leipzig Dafür haben die Verantwortlichen drei ihrer "Katzenomis", wie sie selber sagen, herausgesucht und auf ihrem Instagram-Account vorgestellt. Die kleine Mary ist unfreiwillig im Tierheim gelandet, nachdem ihr Besitzer verstorben war und sie sichergestellt wurde. "Die 15-jährige Katzendame ist eine eigensinnige Seniorin, für die wir ein ruhiges Zuhause suchen", schreiben die Tierschützer. Mary hat vermutlich ohne Artgenossen gelebt und möchte auch gern allein bleiben und in reiner Wohnungshaltung leben. Katzen "Es zerreißt uns das Herz": Darum können Tierschützer kranke Kätzchen nicht mehr retten Bei einer tierärztlichen Untersuchung zeigte sie, dass sie Schmerzen im Rückenbereich hat. Eventuell benötigt sie in ihrem neuen Zuhause regelmäßig Schmerzmittel.

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Perwoll wurde von Behörden aus schlechter Haltung gerettet. © Tierheim Leipzig

Auch Perwoll und Adelheid suchen ein neues Zuhause

Adelheid hat einige gesundheitliche Probleme, ist aber sehr verschmust und menschenbezogen. © Tierheim Leipzig Die Katzendame Perwoll wurde auf behördliche Anweisung ins Tierheim gebracht, denn sie lebte mit anderen Katzen in schlechter Haltung und wurde darauf gerettet. Mit ihren 16 Jahren ist sie eher ruhig, genießt gern Streicheleinheiten, möchte aber nicht allein bleiben. Die Tierschützer suchen für sie ein Zuhause mit einer Partnerkatze in einem ähnlichen Alter. Außerdem hat sie eine beginnende Niereninsuffizienz und benötigt Spezialfutter und Medikamente. Die vermutlich jüngste der Omi-Gruppe ist die mindestens 12-jährige Adelheid, die in einer Transportbox ausgesetzt und so gefunden wurde. Sie ist sehr menschenbezogen und verschmust, hat gesundheitlich aber einige Auffälligkeiten. Katzen Nosey braucht Geduld und Liebe: Wer schenkt der Katze ein Zuhause? So schreibt das Tierheim auf seiner Webseite beispielsweise, dass sie kaum noch Muskeln hat und an einer Schilddrüsenüberfunktion leidet. Sie wird ihr ganzes Leben lang auf Medikamente angewiesen sein und wünscht sich ein zu Hause ohne viel Trubel.