Hund ist verletzt: Was Katze auf einmal für ihn tut, kann Frauchen nicht glauben

Washington, D.C. (USA) - Auch Hunde brauchen mal 'ne Massage. Rüde Oakley aus Washington D.C. kann nach einer Verletzung sogar mehrere vertragen. Sein Frauchen Amber Aquart kümmert sich seither um den Vierbeiner, versucht es mit reichlich Physiotherapie. Doch sie ist nicht allein.

Als Amber Aquart ihren Hund Oakley massiert, schaut ihr Kater River aufmerksam zu. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/whiskeytoller

"Ich konnte kaum glauben, wie süß das war", schreibt die junge Frau neben einem Instagram-Video, das seit dem vergangenen Wochenende extrem viral geht.

Mehr als 53 Millionen Klicks hat der Clip bisher eingeheimst, Tendenz noch immer stark steigend. Grund dafür ist Kater River. Während er in dem Video zunächst nur an der Seite seiner Besitzerin und des Hundes steht, um bei den Massagen zuzusehen, wird er später selbst aktiv.

In mehreren Szenen ist zu sehen, wie der Stubentiger intensiv und ausdauernd nachmacht, was er bei seinem Frauchen beobachtet hat. Er massiert seinen Fellfreund mit Feuereifer, scheint ihm unbedingt bei der Genesung helfen zu wollen.

Neben den vielen Klicks erhält der Kater für seine liebevolle Art auch mehr als sechs Millionen Likes. Aus diesem Grund meldete sich Amber Aquart jetzt in einem Interview mit Newsweek zu Wort.