Hund ist verletzt: Was Katze auf einmal für ihn tut, kann Frauchen nicht glauben
Washington, D.C. (USA) - Auch Hunde brauchen mal 'ne Massage. Rüde Oakley aus Washington D.C. kann nach einer Verletzung sogar mehrere vertragen. Sein Frauchen Amber Aquart kümmert sich seither um den Vierbeiner, versucht es mit reichlich Physiotherapie. Doch sie ist nicht allein.
"Ich konnte kaum glauben, wie süß das war", schreibt die junge Frau neben einem Instagram-Video, das seit dem vergangenen Wochenende extrem viral geht.
Mehr als 53 Millionen Klicks hat der Clip bisher eingeheimst, Tendenz noch immer stark steigend. Grund dafür ist Kater River. Während er in dem Video zunächst nur an der Seite seiner Besitzerin und des Hundes steht, um bei den Massagen zuzusehen, wird er später selbst aktiv.
In mehreren Szenen ist zu sehen, wie der Stubentiger intensiv und ausdauernd nachmacht, was er bei seinem Frauchen beobachtet hat. Er massiert seinen Fellfreund mit Feuereifer, scheint ihm unbedingt bei der Genesung helfen zu wollen.
Neben den vielen Klicks erhält der Kater für seine liebevolle Art auch mehr als sechs Millionen Likes. Aus diesem Grund meldete sich Amber Aquart jetzt in einem Interview mit Newsweek zu Wort.
Virales Video mit Hund und Katze sammelt mehr als 50 Millionen Klicks
"Katzen haben oft den ungerechten Ruf, distanziert oder unnahbar zu sein. Aber River beweist, dass sie tiefe, liebevolle Bindungen eingehen können, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Hunden", sagte die Tierfreundin gegenüber dem US-Magazin.
Ihr Kater River kümmere sich regelmäßig um Oakley, der für ihn so eine Art Beschützer sei, so Aquart.
Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet, die Samtpfote passt nun viel mehr auf den Hund auf.
River gehe jeden Abend und auch mehrfach tagsüber zu dem Rüden, um ihn zu massieren, erklärte die US-Amerikanerin.
Kein Wunder, dass sie sehr stolz auf ihre beiden Fellnasen ist. "Die Freundschaft zwischen Oakley und River hat Millionen von Menschen bewegt und ich bin dankbar, dass sie ein wenig Freude in die Feeds der Menschen bringt", sagte das Frauchen abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/whiskeytoller