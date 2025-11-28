Mann entdeckt Katze und startet verzweifelten Hilferuf
USA - Ein Vater aus den USA wird nach diesem Vorfall den Spruch "Messer, Gabel, Schere, Licht - sind für kleine Kinder nicht" noch um eine Sache ergänzen: Kreidefarbe! Damit verunstaltete sein Sprössling nämlich nicht nur die komplette Wohnung, sondern verpasste auch dem Haustier der Familie eine neue Fellfarbe.
Der Vater, der als User "Jozee_hog" auf Reddit aktiv ist, wandte sich verzweifelt an die Community: "Ich weiß nicht, wo ich das sonst posten soll. Falls ihr einen Tipp habt, sagt mir bitte Bescheid."
Er erklärt, dass sein Kleinkind am Morgen, noch bevor er selbst aufgewacht war, Kreidefarbe in die Hände bekommen hatte. Die Farbe, die mit Wasser aktiviert wird, war eigentlich für einen kreativen Moment gedacht - doch der Nachwuchs hatte andere Pläne.
So erklärt der US-Amerikaner, dass sein Kind alles Mögliche damit beschmiert hätte: Wände, Teppiche und Böden waren mit blauer Farbe bekleckert. Doch dies konnte der Vater gerade so noch verkraften.
Viel schlimmer war, dass auch die orangefarbene Katze der Familie der Kreide-Attacke zum Opfer gefallen war. Auf Fotos im Reddit-Beitrag sieht man das arme Tier mit einem komplett blauen Kopf und bunten Pfoten.
Während User "Jozee_hog" die Kreidefarbe in der Wohnung wieder entfernen konnte, wollte das Blau im Fell der Samtpfote nicht verschwinden. "Ich habe es mit Trockenbürsten, Baden und Feuchtbürsten versucht, aber sie sieht immer noch so aus. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll."
ChatGPT hätte ihm vorgeschlagen, Kokos- oder Olivenöl auszuprobieren, doch der unglückliche Vater wollte zunächst die Community auf Reddit um Rat befragen.
Und die anderen Nutzer sprangen ihm sofort zu Hilfe:
Die Tipps reichten von einem Bad mit mildem Shampoo, über das Nutzen von feuchten Waschlappen bis hin zu Babytüchern. Andere gaben Entwarnung und wiesen darauf hin, dass die Farbe normalerweise nur aus Kreide, Wasser und Lebensmittelfarbe bestehen würde. "Im schlimmsten Fall ist die Katze eine Weile blau und hat vielleicht trockenes Fell und trockene Haut", beruhigt eine Person die aufgeregte Katzenbesitzerin. Manche Leser schlagen allerdings vor, den Stubentiger lieber zu einem Tierarzt zu bringen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ein paar Reddit-User machten sich allerdings einen Spaß draus, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen: "Lassen Sie es einfach so … die Katze sieht mit dem blauen Fell gut aus", meint ein Nutzer hämisch. Ein anderer schlägt vor, einfach mit orangefarbener Kreide drüber zu malen.
Der Katzenbesitzer nahm dies glücklicherweise ebenfalls mit Humor: "Meine Frau und ich haben uns auch köstlich darüber amüsiert, lol. Wir konnten unserem Sohn nicht mal zurechtweisen, ohne zu grinsen."
