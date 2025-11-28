Mann entdeckt Katze und startet verzweifelten Hilferuf

USA - Ein Vater aus den USA wird nach diesem Vorfall den Spruch "Messer, Gabel, Schere, Licht - sind für kleine Kinder nicht" noch um eine Sache ergänzen: Kreidefarbe! Damit verunstaltete sein Sprössling nämlich nicht nur die komplette Wohnung, sondern verpasste auch dem Haustier der Familie eine neue Fellfarbe.

Die Katze einer Familie aus den USA sah am Morgen plötzlich ganz anders aus, als gewohnt! © Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/Jozee_hog

Der Vater, der als User "Jozee_hog" auf Reddit aktiv ist, wandte sich verzweifelt an die Community: "Ich weiß nicht, wo ich das sonst posten soll. Falls ihr einen Tipp habt, sagt mir bitte Bescheid."

Er erklärt, dass sein Kleinkind am Morgen, noch bevor er selbst aufgewacht war, Kreidefarbe in die Hände bekommen hatte. Die Farbe, die mit Wasser aktiviert wird, war eigentlich für einen kreativen Moment gedacht - doch der Nachwuchs hatte andere Pläne.

So erklärt der US-Amerikaner, dass sein Kind alles Mögliche damit beschmiert hätte: Wände, Teppiche und Böden waren mit blauer Farbe bekleckert. Doch dies konnte der Vater gerade so noch verkraften.

Viel schlimmer war, dass auch die orangefarbene Katze der Familie der Kreide-Attacke zum Opfer gefallen war. Auf Fotos im Reddit-Beitrag sieht man das arme Tier mit einem komplett blauen Kopf und bunten Pfoten.

Während User "Jozee_hog" die Kreidefarbe in der Wohnung wieder entfernen konnte, wollte das Blau im Fell der Samtpfote nicht verschwinden. "Ich habe es mit Trockenbürsten, Baden und Feuchtbürsten versucht, aber sie sieht immer noch so aus. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll."