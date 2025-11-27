Mutter traut nach Geburt von Tochter ihren Augen kaum: Katze will Baby säugen
Kalifornien (USA) - Als Kylie Horn schwanger wurde, musste sie nicht nur mit den Veränderungen ihres Körpers zurechtkommen - auch ihre geliebte Katze verhielt sich plötzlich ganz anders als sonst. Sorgenvoll blickte die junge Frau in die Zukunft - würde ihr Haustier mit dem Neugeborenen zurechtkommen?
Kylie Horn wurde zwar im Oktober offiziell zum ersten Mal Mutter, ein Baby hatte sie sozusagen aber schon vorher. Ihre Katze "Padmé" lebte nämlich bereits seit drei Jahren bei der jungen Frau aus Kalifornien und hatte eine tiefe Bindung zu seinem Frauchen aufgebaut.
"Sie ist die liebste, einfühlsamste und unkomplizierteste Katze, die ich kenne", erklärt Kylie gegenüber PEOPLE.
Umso überraschender war es für die US-Amerikanerin, als sie schwanger wurde und Padmés Wesen sich plötzlich veränderte. "Als sie merkte, dass ich schwanger war, fing sie an, sich etwas seltsam zu verhalten", erinnert sich Kylie. Demnach war die Katze nachts aktiver und wollte häufiger nach draußen.
Padmé ging außerdem auf Distanz und kuschelte lieber mit Kylies Verlobtem.
Katze bemuttert Neugeborenes, als wäre es ihr eigenes Baby
Ein paar Monate später war sie hingegen total anhänglich und wollte die Schwangere "ständig berühren" und folgte ihr auf Schritt und Tritt.
Kein Wunder also, dass die werdende Mutter sich sorgte, wie ihr Haustier auf das Baby reagieren würde, wenn es das Licht der Welt erblickte.
Als es so weit war, überraschte Padmé ihre Besitzerin erneut: Das Weinen der kleinen Hailey Michelle schien die Samtpfote auf ganz besondere Weise zu berühren. "Mir fiel nach etwa zwei Wochen auf, dass Padmé sich immer auf den Rücken rollte, wenn mein Baby weinte, genau wie früher, wenn ihre Kätzchen mauzten." Wie man in einem Video sieht, will die Katze Kylies Baby offenbar wirklich säugen lassen.
Padmé bemüht sich laut Kylie sehr, eine Beziehung zu dem sechs Wochen alten Baby aufzubauen. "Früher schnurrte sie nur und bewunderte sie aus der Ferne, jetzt wird sie mutiger und setzt sich auf den Hocker oder zu meinen Füßen, während ich das Baby stille", so die frischgebackene Mama.
Kylie glaubt, dass Padmé sich in die Zeit zurückversetzt fühlt, als sie selbst Mutter war. Einst bekam der Vierbeiner fünf Kätzchen, von denen noch immer eines bei ihr wohnen darf. "Padmé war und ist immer noch die geduldigste und liebevollste Mama. Ich würde sagen, sie ist ein tolles Vorbild für alle Katzenmütter."