Mutter traut nach Geburt von Tochter ihren Augen kaum: Katze will Baby säugen

Eine Frau aus den USA, die im Oktober zum ersten Mal Mutter geworden ist, berichtet im Internet über die Reaktion ihrer Katze auf das Baby.

Von Anne-Sophie Mielke

Kalifornien (USA) - Als Kylie Horn schwanger wurde, musste sie nicht nur mit den Veränderungen ihres Körpers zurechtkommen - auch ihre geliebte Katze verhielt sich plötzlich ganz anders als sonst. Sorgenvoll blickte die junge Frau in die Zukunft - würde ihr Haustier mit dem Neugeborenen zurechtkommen?

Kylie Horn bemerkte während ihrer Schwangerschaft, dass sich ihre geliebte Katze "Padmé" anders verhielt als sonst. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/winterbaby4200 Kylie Horn wurde zwar im Oktober offiziell zum ersten Mal Mutter, ein Baby hatte sie sozusagen aber schon vorher. Ihre Katze "Padmé" lebte nämlich bereits seit drei Jahren bei der jungen Frau aus Kalifornien und hatte eine tiefe Bindung zu seinem Frauchen aufgebaut. "Sie ist die liebste, einfühlsamste und unkomplizierteste Katze, die ich kenne", erklärt Kylie gegenüber PEOPLE. Umso überraschender war es für die US-Amerikanerin, als sie schwanger wurde und Padmés Wesen sich plötzlich veränderte. "Als sie merkte, dass ich schwanger war, fing sie an, sich etwas seltsam zu verhalten", erinnert sich Kylie. Demnach war die Katze nachts aktiver und wollte häufiger nach draußen. Katzen Mit Flasche großgezogen: Drei Kätzchen suchen ein liebevolles Zuhause Padmé ging außerdem auf Distanz und kuschelte lieber mit Kylies Verlobtem.

Katze bemuttert Neugeborenes, als wäre es ihr eigenes Baby