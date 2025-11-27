Zwei beste Freunde suchen ein Zuhause: Wer gibt diesen Katern eine Chance?

Hamburg - Mephisto und Faust könnten unterschiedlicher nicht sein, doch sie haben einen gemeinsamen Wunsch: Zusammen eine neue Familie finden.

Mephisto ist lebhaft und sehr vertrauensvoll mit Menschen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die beiden Kater waren Fundtiere und wurden von den liebevollen Pflegern des Tierheims an der Hamburger Süderstraße aufgenommen.

Während der etwa Anfang August geborene Faust ein sehr zurückhaltendes Kerlchen ist, das Fremden gegenüber gar ängstlich scheint, ist Mephisto verspielt, neugierig und lebhaft.

Letzterer ist ein paar Wochen jünger und kann im Spiel auch mal etwas grob werden, bleibt aber stets liebevoll. Man merkt ihm an, dass er per Hand aufgezogen wurde - die Samtpfote hat eine enge Bindung zu Menschen. Er sucht die Nähe und genießt Streicheleinheiten.

Gleichzeitig klettert er begeistert auf Kratzbäumen umher und erkundet gern die Umgebung. Mit anderen Hunden und Katzen kommt das lebhafte Kerlchen ebenfalls gut aus.

Sein braun-schwarz getigerter Gefährte war lange Zeit ein Freigänger, weshalb er es noch heute liebt, im Freien herumzustreifen. Bei Menschen braucht er seine Zeit.