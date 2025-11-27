Zwei beste Freunde suchen ein Zuhause: Wer gibt diesen Katern eine Chance?
Hamburg - Mephisto und Faust könnten unterschiedlicher nicht sein, doch sie haben einen gemeinsamen Wunsch: Zusammen eine neue Familie finden.
Die beiden Kater waren Fundtiere und wurden von den liebevollen Pflegern des Tierheims an der Hamburger Süderstraße aufgenommen.
Während der etwa Anfang August geborene Faust ein sehr zurückhaltendes Kerlchen ist, das Fremden gegenüber gar ängstlich scheint, ist Mephisto verspielt, neugierig und lebhaft.
Letzterer ist ein paar Wochen jünger und kann im Spiel auch mal etwas grob werden, bleibt aber stets liebevoll. Man merkt ihm an, dass er per Hand aufgezogen wurde - die Samtpfote hat eine enge Bindung zu Menschen. Er sucht die Nähe und genießt Streicheleinheiten.
Gleichzeitig klettert er begeistert auf Kratzbäumen umher und erkundet gern die Umgebung. Mit anderen Hunden und Katzen kommt das lebhafte Kerlchen ebenfalls gut aus.
Sein braun-schwarz getigerter Gefährte war lange Zeit ein Freigänger, weshalb er es noch heute liebt, im Freien herumzustreifen. Bei Menschen braucht er seine Zeit.
Die beiden Kater ergänzen sich und werden nur gemeinsam vermittelt
Faust muss erst Vertrauen fassen, bevor er Nähe zulässt und will dann auch bestimmen, wie viel derer in Ordnung ist.
Wer der Samtpfote aber den Raum lässt und ihr mit Ruhe und Geduld begegnet, wird mit leiser und loyaler Zuneigung belohnt. Seine Pfleger beschreiben ihn als stillen Gefährten mit großem Herzen.
Beide Kater wünschen sich Freigang, um ihre Neugierde zu stillen und sich auszutoben.
Obwohl die beiden gänzlich unterschiedlich sind, ergänzen sie sich und bilden dadurch ein prächtiges Duo. Daher werden sie nur gemeinsam vermittelt.
Gesucht wird ein ruhiges, liebevollen Zuhause mit einer Familie, die Verständnis für Mephistos Zurückhaltung und Fausts lebhaftes Wesen hat.
Wer den Freunden ein Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (2)