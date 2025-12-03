Katze stirbt bei OP: Dann trifft Frau eine ungewöhnliche Entscheidung

Austin (Texas) - Eine Hauskatze kehrt nicht einfach so aus dem Jenseits zurück, doch für Kelly Anderson stand fest: Ein Teil ihrer geliebten Chai sollte weiterleben. Die 36-jährige Social-Media-Managerin zahlte 25.000 Dollar (21.400 Euro), um ihre verstorbene Katze klonen zu lassen. Heute lebt sie mit Chais genetischem Zwilling Belle.

Katze Belle ist trotz Klonung ein eigenes Tier mit eigenem Charakter. © Montage: Screenshot/Instagram/clonekitty

Für Anderson war Chai mehr als ein Haustier. Die Katze begleitete sie durch eine schwere Zeit, erkannte ihre Stimmungen und gab ihr Halt, wie sie gegenüber People erklärte.

Als Chai nach einer Operation unerwartet an einer Narkosekomplikation starb, brach für Anderson eine Welt zusammen. Noch in der Nacht recherchierte sie über Tierklonung.

Für sie war klar, dass sie so Chais Geschichte weiterführen will - mithilfe der Firma ViaGen.

Die Experten erklärten ihr, dass ein Klon kein Wiederauferstehen bedeutet. Kein identischer Charakter, kein Zurückholen des alten Tiers.

Für Anderson war das in Ordnung. Sie wollte keinen Ersatz, sondern eine Art familiäre Fortsetzung. Doch der Weg dauerte länger als gedacht.

Wegen eines beschädigten Gewebeprobenmaterials zog sich der Vorgang vier Jahre hin. Dann, im Oktober 2021, hielt sie Belle im Arm.