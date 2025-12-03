Katze stirbt bei OP: Dann trifft Frau eine ungewöhnliche Entscheidung
Austin (Texas) - Eine Hauskatze kehrt nicht einfach so aus dem Jenseits zurück, doch für Kelly Anderson stand fest: Ein Teil ihrer geliebten Chai sollte weiterleben. Die 36-jährige Social-Media-Managerin zahlte 25.000 Dollar (21.400 Euro), um ihre verstorbene Katze klonen zu lassen. Heute lebt sie mit Chais genetischem Zwilling Belle.
Für Anderson war Chai mehr als ein Haustier. Die Katze begleitete sie durch eine schwere Zeit, erkannte ihre Stimmungen und gab ihr Halt, wie sie gegenüber People erklärte.
Als Chai nach einer Operation unerwartet an einer Narkosekomplikation starb, brach für Anderson eine Welt zusammen. Noch in der Nacht recherchierte sie über Tierklonung.
Für sie war klar, dass sie so Chais Geschichte weiterführen will - mithilfe der Firma ViaGen.
Die Experten erklärten ihr, dass ein Klon kein Wiederauferstehen bedeutet. Kein identischer Charakter, kein Zurückholen des alten Tiers.
Für Anderson war das in Ordnung. Sie wollte keinen Ersatz, sondern eine Art familiäre Fortsetzung. Doch der Weg dauerte länger als gedacht.
Wegen eines beschädigten Gewebeprobenmaterials zog sich der Vorgang vier Jahre hin. Dann, im Oktober 2021, hielt sie Belle im Arm.
Kelly Anderson ist von ihrer Entscheidung überzeugt
Optisch sind Belle und Chai fast nicht zu unterscheiden. Auch einige Verhaltenszüge wirken vertraut. Trotzdem ist Belle ein eigenes Tier. Auf Instagram folgen dem Account "clonekitty" über 88.000 Menschen.
Doch mit der Aufmerksamkeit kommt Kritik. Warum nicht adoptieren? Warum so viel Geld ausgeben? Ist das moralisch vertretbar? Anderson hört diese Fragen ständig. Sie versteht die Bedenken, bleibt aber überzeugt, dass die Firma verantwortungsvoll arbeitet. Für sie habe sich der Schritt gelohnt.
Eines sei ihr wichtig: Niemand solle glauben, dass Klonen einen verlorenen Gefährten zurückbringt. Sie rät Interessierten, ehrlich hinzuschauen. Wer klonen lässt, um Trauer zu umgehen, wird enttäuscht.
