Tierheim-Mitarbeiter prüfen Mikrochip von Katze: Kurz darauf sind sie sprachlos

Von Christian Norm

Okotoks (Kanada) - Sie war erschöpft und abgemagert. Aber immerhin ging es der Katze den Umständen entsprechend gut, als eine Frau sie vergangenen Monat im kanadischen Okotoks entdeckte. Die Dame war so nett, die Streunerin ins Tierheim zu "Saving Animals Volunteer Endeavor" (SAVE) zu bringen. Als die Mitarbeiter den Mikrochip der alten Samtpfote prüften, standen sie zunächst vor einem Problem. Umso größer sollte das Staunen sein, das bald darauf folgte.

Katze Katherine trug seit acht Jahren ein Geheimnis mit sich herum. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/saveokotoks Es begann mit einem kleinen Fehlstart, als das Team aus Okotoks bemerkte, dass der Mikrochip nicht registriert war. Aber immerhin: Ein Mitarbeiter schaffte es, mit ein paar Recherche-Tricks herauszufinden, dass der Chip zur "Calgary Humane Society" gehörte. Schließlich kontaktierte das eine Tierheim das andere und konnte so das Rätsel lösen. Kurz darauf waren alle sprachlos: Die Katze hieß Katherine und wurde seit geschlagenen acht Jahren vermisst! Da die Tierheim-Mitarbeiter nun auch die Kontaktdaten der ehemaligen Besitzerin hatten, kontaktierten sie diese umgehend. Katzen Vater wacht früh auf: Als er die Katze sieht, fällt ihm die Kinnlade herunter Tatsächlich kam die Kanadierin bald vorbei. Dort ließ es sich das Team nicht nehmen, ein emotionales Wiedersehens-Video zu drehen.

Virales Instagram-Video zeigt herzzerreißendes Wiedersehen von Mensch und Tier