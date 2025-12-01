Tierheim-Mitarbeiter prüfen Mikrochip von Katze: Kurz darauf sind sie sprachlos
Okotoks (Kanada) - Sie war erschöpft und abgemagert. Aber immerhin ging es der Katze den Umständen entsprechend gut, als eine Frau sie vergangenen Monat im kanadischen Okotoks entdeckte. Die Dame war so nett, die Streunerin ins Tierheim zu "Saving Animals Volunteer Endeavor" (SAVE) zu bringen. Als die Mitarbeiter den Mikrochip der alten Samtpfote prüften, standen sie zunächst vor einem Problem. Umso größer sollte das Staunen sein, das bald darauf folgte.
Es begann mit einem kleinen Fehlstart, als das Team aus Okotoks bemerkte, dass der Mikrochip nicht registriert war. Aber immerhin: Ein Mitarbeiter schaffte es, mit ein paar Recherche-Tricks herauszufinden, dass der Chip zur "Calgary Humane Society" gehörte.
Schließlich kontaktierte das eine Tierheim das andere und konnte so das Rätsel lösen. Kurz darauf waren alle sprachlos: Die Katze hieß Katherine und wurde seit geschlagenen acht Jahren vermisst!
Da die Tierheim-Mitarbeiter nun auch die Kontaktdaten der ehemaligen Besitzerin hatten, kontaktierten sie diese umgehend.
Tatsächlich kam die Kanadierin bald vorbei. Dort ließ es sich das Team nicht nehmen, ein emotionales Wiedersehens-Video zu drehen.
Virales Instagram-Video zeigt herzzerreißendes Wiedersehen von Mensch und Tier
In dem Clip läuft die Frau zu Katherine, die sofort mit Miauen auf sie reagiert. Erleichtert nimmt die Besitzerin ihre Streunerin wider Willen in die Arme. Kurz darauf stehen ihr Freudentränen in den Augen.
Das berührt auch das Instagram-Publikum. So sind seit dem 20. November mehr als 300.000 Klicks zusammengekommen.
Damals habe die Frau gemeinsam mit ihrer Familie alles getan, um die entlaufene Katze wiederzufinden, erzählte Cheryl Brown, Praxismanagerin bei SAVE, diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
"Ihre Familie hängte überall in der Nachbarschaft Plakate auf, suchte intensiv und fragte die Nachbarn. Aber es gab keine Sichtungen und keine Hinweise. Schließlich mussten sie sich damit abfinden, dass sie nicht mehr da war", sagte Brown dem US-Magazin.
Nun ist es nach all den Jahren zum Glück doch noch zum Happy End gekommen. Katherine lebt bereits wieder in ihrem alten Zuhause. Für Brown ist nach dieser Geschichte aber vor allem eines wichtig: Halter sollten ihre Tiere chippen lassen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/saveokotoks