Überraschungsgast an Bord: Niedlicher Passagier mischt den Flugbetrieb auf

Los Angeles/St. Louis (USA) - Ein Kätzchen hat wohl die Aufhebung der Anschnall-Zeichen in einem Flugzeug ein wenig zu ernst genommen: Auf einem Flug der Southwest Airlines wanderte die Fellnase plötzlich in dem Flieger umher - doch keiner schien sie zu vermissen.

Mit einem breiten Grinsen trägt der Flugbegleiter die entlaufene Katze durch den Flugzeuggang. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jaytom531

Mitten im Reise-Chaos von Thanksgiving sorgte die entlaufene Katze für reichlich Schmunzler auf dem Flug von Los Angeles nach St. Louis.

Passagier Jason Thompson hielt die kuriosen Szenen in einem Video fest, das er bereits vor einigen Tagen auf seinem Instagram-Profil teilte. Darauf ist zu sehen, wie einer der Flugbegleiter die Katze fürsorglich im Arm hält, während er seiner routinemäßigen Arbeit nachgeht.

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und der Katze im Arm überprüft er, ob alle Passagiere angeschnallt und bereit für den Start sind, während er gleichzeitig versucht, den Besitzer des Streuners ausfindig zu machen.

Allerdings schien sich keiner für die Katze verantwortlich zu fühlen, vermutlich hatte der Besitzer noch nicht einmal bemerkt, dass sein Haustier die Transportbox verlassen hatte und sich auf einem Rundgang durch den Flieger befand.