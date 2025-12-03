Schnurralarm im Tierheim Freital: Zwei Kätzchen suchen ein Zuhause

Freital - Zwei zuckersüße Kätzchen aus dem Tierheim Freital warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Zwei Kätzchen suchen dringend ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, sind die fast vier Monate alten Katzen bereit, das Tierheim zu verlassen und in ihre neuen Familien zu ziehen.

Die verspielten Katzenkinder sollen vorzugsweise in Wohnungen vermittelt werden und würden sich über einen weiteren Spielkameraden freuen. Beide sind verschmust, freundlich und suchen ständig die Nähe zu Menschen, um gestreichelt zu werden.

Mit ihrem sanften, liebevollen Charakter spielen sie gern miteinander, jagen Federn und Bällchen und genießen zugleich gemütliche Momente auf dem Schoß ihrer neuen Besitzer.