Ihre Kitten sind flügge: Jetzt sucht Katzenmama Lillie ihr großes Glück

Stendal - Im Tierheim Stendal Borstel ( Sachsen-Anhalt ) hofft die junge Katzenmama Lillie auf ein liebevolles Für-immer-Zuhause.

Lillie ist im Tierheim für ihre schönen Augen und ruhige Art bekannt. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die etwa ein- bis zweijährige Samtpfote ist laut dem Tierheim Stendal ein "ganz besonderer Schatz". Seit ihre Katzenkinder flügge geworden sind, möchte Lillie nun auch endlich eine neue und liebevolle Bleibe finden.

Die Schnurrerin hat Menschen gegenüber viel Vertrauen und ist extrem anhänglich. Von ihrem Gegenüber verlangt sie sofort Streicheleinheiten und schmiegt sich voller Zuneigung an.

Mit ihren auffälligen Smaragdaugen und ihrer liebevollen Art verzaubert sie ihre Mitmenschen im Handumdrehen.

"Ihr sanftes Wesen macht sie zu einer außergewöhnlich unkomplizierten Begleiterin", so das Tierheim weiter. Selbst beim Tierarzt soll die Fellnase nie fauchen.

Bislang ist jedoch nicht bekannt, wie sich Lillie mit anderen Katzen versteht. Daher soll die Katzenmutti vorerst als Einzelkatze mit Freigang vermittelt werden.