Ärzte konnten ihr Bein nicht retten: Katze Letti hofft trotz Handicap auf ein Happy End

Hamburg - Sie hat extrem schwere Tage hinter sich: Katze Letti ist seit genau zwei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Die Samtpfote hofft trotz eines gewaltigen Handicaps auf ein richtiges, liebevolles Zuhause.

Katze Letti aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Europäisch-Kurzhaar-Mieze am 24. April dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße - und das mit schweren Verletzungen!

Das linke Vorderbein der Fellnase konnte durch die Tierärzte nicht gerettet werden und musste amputiert werden. Mit ihrer Behinderung kommt Letti mittlerweile aber recht gut zurecht und auch abgesehen davon ist sie laut ihren Pflegern ziemlich wohlauf.

Trotzdem: Die Dreibeinerin wird in ihrem Leben immer wieder an Grenzen gelangen, die für vierbeinige Artgenossen kein Problem sind. Interessen sollten sich dessen bewusst sein und entsprechend planen.

Generell braucht Letti ein fürsorgliches Zuhause und Menschen, die ihr aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen helfen. Gleichzeitig muss der Samtpfote die nötige Zeit gegeben werden, um sich einzuleben.