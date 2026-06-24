Ärzte konnten ihr Bein nicht retten: Katze Letti hofft trotz Handicap auf ein Happy End
Hamburg - Sie hat extrem schwere Tage hinter sich: Katze Letti ist seit genau zwei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Die Samtpfote hofft trotz eines gewaltigen Handicaps auf ein richtiges, liebevolles Zuhause.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Europäisch-Kurzhaar-Mieze am 24. April dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim an der Süderstraße - und das mit schweren Verletzungen!
Das linke Vorderbein der Fellnase konnte durch die Tierärzte nicht gerettet werden und musste amputiert werden. Mit ihrer Behinderung kommt Letti mittlerweile aber recht gut zurecht und auch abgesehen davon ist sie laut ihren Pflegern ziemlich wohlauf.
Trotzdem: Die Dreibeinerin wird in ihrem Leben immer wieder an Grenzen gelangen, die für vierbeinige Artgenossen kein Problem sind. Interessen sollten sich dessen bewusst sein und entsprechend planen.
Generell braucht Letti ein fürsorgliches Zuhause und Menschen, die ihr aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen helfen. Gleichzeitig muss der Samtpfote die nötige Zeit gegeben werden, um sich einzuleben.
Katze Letti liebt Streicheleinheiten und Zuneigung
Wenn die Katzendame erst einmal Vertrauen gefasst hat, präsentiert sie sich ausgesprochen verschmust. Sie liebt Streicheleinheiten und Zuneigung und könnte sich entsprechend sehr gut vorstellen, in ein kuschelfreudiges Zuhause zu ziehen.
In diesem sollte es im Idealfall einen gesicherten Balkon geben, den Letti entdecken und auf dem sie sich sonnen kann.
Bis die Fellnase ihr Für-Immer-Zuhause findet, freut sie sich laut ihren Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Letti eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.