Junge Kätzchen in der Kälte ausgesetzt: Wird für Heidi und Peter jetzt alles gut?

Kassel - Die beiden knapp ein Jahr alten Katzen-Geschwister Heidi und Peter hatten großes Glück, dass sie überhaupt noch am Leben sind.

Heidi (l.) und Peter wurden in ihrer Transportbox in einem Industriegebiet unter einem Busch abgestellt und sich selbst überlassen. © Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel, Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Denn wie es auf der Webseite des Tierheims "Wau-Mau-Insel" in Kassel heißt, wurden die Katzen einfach in ihrer Transportbox unter einem Busch in einem Industriegebiet abgesetzt.

Und hätte man sie dort nicht rechtzeitig entdeckt, wären sie vermutlich verdurstet oder erfroren.

Jetzt leben Heidi und Peter also seit einigen Tagen in der "Wau-Mau-Insel". Zunächst seien die beiden noch "völlig durch den Wind" gewesen, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims. Offenbar hatte das Ausgesetztsein durchaus seine Spuren hinterlassen.

Mittlerweile hätten sie sich aber eingelebt und den Eingangscheck beim Tierarzt hinter sich gebracht. Kastriert und gechippt wurden sie demnach auch schon und sind nun also bereit für ein neues Zuhause.

Allerdings sollen die beiden, nachdem sie gemeinsam ja doch einiges durchmachen mussten, nur zusammen vermittelt werden.

Und da sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit als Freigänger gehalten werden möchten, wäre es schön, wenn sie in ein Zuhause in einer eher ruhigen Gegend, entfernt von Straßen- und Schienenverkehr einziehen könnten.