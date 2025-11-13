Landarbeiter stockt der Atem, als er dieses Wesen auf seinem Grundstück findet

Vilhena (Brasilien) - Im Hinterland von Brasilien wurde jetzt eine schaurige Entdeckung gemacht: Unter einem Wurf frischgeborener Katzen befand sich ein Tier, das völlig anders aussah als seine Geschwister. Das entstellte Kätzchen kam mit lediglich einem Auge auf die Welt.

In Brasilien kam diese besondere Katze auf die Welt. Das Tier, das zwei Tage später verstarb, litt unter Zyklopie. © Screenshot/X/@ActualidaMundo

Landarbeiter Gilberto Almeida, dem die Mutter-Katze gehört, ist noch immer völlig schockiert: "Ich bin 32 Jahre alt und habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen", erklärt er laut New York Post. "Meine Katze hatte schon mehrere Würfe, aber so etwas ist mir noch nie passiert."

Die Baby-Katze kam am 4. November in Vilhena im Bundesstaat Rondônia zusammen mit drei anderen Samtpfoten auf die Welt. Sofort war klar, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt.

Anders als bei seinen Geschwistern war bei dem schwarzen Kätzchen nur ein einziges Auge ausgebildet, das genau in der Mitte seines winzigen Gesichts angeordnet war. Auch Nase und Mund waren missgebildet.

Tierärztin Janete Silva diagnostizierte bei der armen Katze eine angeborene Zyklopie.