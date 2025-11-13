Landarbeiter stockt der Atem, als er dieses Wesen auf seinem Grundstück findet
Vilhena (Brasilien) - Im Hinterland von Brasilien wurde jetzt eine schaurige Entdeckung gemacht: Unter einem Wurf frischgeborener Katzen befand sich ein Tier, das völlig anders aussah als seine Geschwister. Das entstellte Kätzchen kam mit lediglich einem Auge auf die Welt.
Landarbeiter Gilberto Almeida, dem die Mutter-Katze gehört, ist noch immer völlig schockiert: "Ich bin 32 Jahre alt und habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen", erklärt er laut New York Post. "Meine Katze hatte schon mehrere Würfe, aber so etwas ist mir noch nie passiert."
Die Baby-Katze kam am 4. November in Vilhena im Bundesstaat Rondônia zusammen mit drei anderen Samtpfoten auf die Welt. Sofort war klar, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt.
Anders als bei seinen Geschwistern war bei dem schwarzen Kätzchen nur ein einziges Auge ausgebildet, das genau in der Mitte seines winzigen Gesichts angeordnet war. Auch Nase und Mund waren missgebildet.
Tierärztin Janete Silva diagnostizierte bei der armen Katze eine angeborene Zyklopie.
Zyklopie: Katze kommt mit einzelnem Auge auf die Welt
Bei der seltenen Erkrankung - die sowohl bei Tieren als auch bei Menschen auftreten kann - kommt es zu schweren Fehlbildungen des Gesichts- und Hirnschädels. "Während der Embryonalentwicklung teilt sich das Gehirn nicht in zwei Teile, sondern bildet eine einzige Masse", erklärt die Veterinärin.
Als Ursachen nennt die Expertin gegenüber Portal Amazônia zum einen Chromosomenanomalien, allerdings können auch äußere Faktoren wie beispielsweise Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft bzw. Trächtigkeit die Anomalie hervorrufen.
Besonders traurig: Betroffene Lebewesen haben kaum Überlebenschancen, da die Fehlbildung die Atmung und Nahrungsaufnahme erschwert.
Auch das Kätzchen von Gilberto Almeida aus Brasilien lebte nur kurz und verstarb bereits zwei Tage nach seiner Geburt aufgrund von Atemproblemen.
Im Netz erregte das Wunder-Katzenbaby aufgrund seines Erscheinungsbildes viel Aufmerksamkeit. Einige User warfen dem Landarbeiter auch vor, seine Fotos und Videos mit künstlicher Intelligenz gefälscht zu haben.
Titelfoto: Screenshot/X/@ActualidaMundo