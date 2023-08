Kampfhund stürzt sich auf Katzenbabys: Als ihre Mutter eingreift, wird es blutig

Ein Foto zeigt, wie jemand die Katze vom Kampfhund wegzieht. © Facebook/Screenshot/Monmouth County SPCA

Glücklicherweise war der Rüde angeleint, sodass sein Herrchen ihn einigermaßen im Zaum halten konnte. Trotzdem gelang es dem Hund, die Katze mehrmals zu beißen. Dafür schaffte es die Samtpfote, die später Alessia genannt wurde, ihre Babys beschützen.

Vergangene Woche veröffentlichte die "Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (SPCA) von Monmouth County, New Jersey, Fotos, auf denen zu sehen ist, wie die Katze vom Hund weggezogen wird. Danach sitzt sie blutüberströmt schützend vor ihren Babys.

Nina Lucow, Leiterin bei der SPCA, sagte im Gespräch mit Newsweek: "Der Hund schien einen ausgeprägten Beutetrieb zu haben, und als der Hund Alessia sah, setzte dieser Beutetrieb ein."



Am Ende hatte die Streunerin nicht nur ihre Kätzchen beschützt, sondern auch sich selbst - und ihnen ein besseres Leben ermöglicht.