Kater Karle wurde auf der Hauptstraße gefunden: Dieses Verhalten zeigt er
Stuttgart - Mitten in Stuttgart, an einer viel befahrenen Straße, wurde der Kater gefunden. Nun sucht er ein neues Zuhause. Die neugierige Fellnase erkundet allerdings auch mal fremdes Territorium.
Die Leute, die den Kater in Stuttgart fanden, machten sich Sorgen, dass er überfahren werden könnte. Seit einigen Wochen lebt er daher im Tierheim.
Das Tier war weder gechippt, noch hatte es eine Tätowierung und ein Besitzer meldete sich auch nicht.
Der Kater wurde von seinen Pflegern Karle getauft. Im Tierheim ist Karle zwar sicher, doch ihm ist es auch ziemlich langweilig.
Er war kein Stubentiger, sondern draußen auf Achse, wo er ständig Neues entdeckte und allerlei Katzen-Abenteuer erlebte.
Zuhause mit tierlieben Nachbarn gesucht
Das Tierheim sucht nun ein neues Zuhause bei lieben Menschen, die ihm eine neue Familie sein können, für ihn.
Das neue Heim muss unbedingt verkehrsberuhigt liegen und neue Besitzer sollen viel zu Hause sein. An einer viel befahrenen Straße wäre es zu gefährlich für den Kater.
Karle wünscht sich auch eine Katzenklappe, wo er ein- und ausgehen kann, wann immer ihn die Abenteuerlust packt.
Andere Katzen ignoriert Karle. Daher ist es auch nicht notwendig, dass eine weitere Samtpfote im Haushalt lebt. Kleinere Kinder sollten ebenfalls nicht zur Familie gehören. Größere Kinder, die mit Katzen umgehen können, wären kein Problem für die Samtpfote.
Karle ist sehr neugierig, und da kann es passieren, dass er auch die Nachbarn besucht, bei denen Fenster oder Türen offenstehen. Zu Menschen ist er freundlich und offen. Solltet Ihr Euch überlegen, ihn zu adoptieren, wäre ein Gespräch mit den Nachbarn sicher hilfreich.
Könnt Ihr Euch vorstellen, Karle aufzunehmen? Dann meldet Euch unter [email protected].
Vielleicht erkundet Karle schon bald Euer Zuhause und, wer weiß, auch Nachbars Wohnung.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart e.V.