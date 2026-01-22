Kater Karle wurde auf der Hauptstraße gefunden: Dieses Verhalten zeigt er

Mitten in Stuttgart, an einer befahrenen Straße, wurde der Kater gefunden. Nun sucht er ein neues Zuhause.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Mitten in Stuttgart, an einer viel befahrenen Straße, wurde der Kater gefunden. Nun sucht er ein neues Zuhause. Die neugierige Fellnase erkundet allerdings auch mal fremdes Territorium.

Kater Karle ist sehr abenteuerlustig und erkundet auch mal gern fremde Wohnungen. © Tierschutzverein Stuttgart e.V. Die Leute, die den Kater in Stuttgart fanden, machten sich Sorgen, dass er überfahren werden könnte. Seit einigen Wochen lebt er daher im Tierheim. Das Tier war weder gechippt, noch hatte es eine Tätowierung und ein Besitzer meldete sich auch nicht. Der Kater wurde von seinen Pflegern Karle getauft. Im Tierheim ist Karle zwar sicher, doch ihm ist es auch ziemlich langweilig. Katzen Von anderen Katzen gemobbt: Bayli sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause Er war kein Stubentiger, sondern draußen auf Achse, wo er ständig Neues entdeckte und allerlei Katzen-Abenteuer erlebte.

Zuhause mit tierlieben Nachbarn gesucht