Kater mit besonderem Aussehen haut Tausende um

"Gatsby" sieht durch seine weißen Punkte wahrlich besonders aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/gatsbygalaxykitty (2)

Auf den ersten Blick ist "Gatsby" ein ganz gewöhnlicher Kater. Achtet man jedoch auf sein Aussehen, fällt auf: Sein schwarzes Fell ist mit vielen weißen Punkten übersät.

Die Spots erstrecken sich nicht nur über seinen eleganten Katzenkörper, sondern tummeln sich auch auf seinem Gesicht.

Das besondere Aussehen des Katers hat einen guten Grund. "Gatsby" leidet nämlich an Vitiligo, also an der sogenannten Weißfleckenkrankheit. Diese kann nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren auftreten.

Nur ein bis zwei Prozent aller Menschen sind von der ungefährlichen Hautkrankheit betroffen, Tiere sogar noch weniger.