Kater mit besonderen Augen: Findet Bernie endlich sein Happy End?
München - Bernie kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Was er davor durchmachen musste, ist ungewiss, sicher ist, dass er sich nun nach einem liebevollen Zuhause sehnt.
Bernie wurde etwa 2024 geboren und ist bereits kastriert. Der temperamentvolle und charakterstarke Kater weiß genau, was er will - und was nicht. Zunächst noch schüchtern taut er mit der Zeit auf und zeigt seine zutrauliche und verschmuste Seite. Seinen Pflegern zufolge spielt er gerne und bringt jede Menge Energie mit.
Bernie hofft auf Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen haben und ihm seinen Freiraum lassen. Ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel ist ihm wichtig. Größere Kinder, etwa ab dem Teenageralter, wären für den Kater kein Problem, sofern die respektvoll mit Tieren umgehen können.
Auch Artgenossen im neuen Zuhause wären vermutlich denkbar. Da sich Bernie bisher eher dominant zeigt, müssen die Samtpfoten entsprechend zueinander passen. Er wird in Wohnungshaltung vermittelt und wünscht sich einen vernetzten Balkon, um ab und zu frische Luft zu schnappen und seine Umgebung zu beobachten.
Bist Du Bernies großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Tierheim München: Schüchterner Kater Babo hofft auf geduldige Menschen
Auch Kater Babo kam als Fundtier ins Tierheim. Er wurde etwa 2023 geboren und ist kastriert.
Babo ist sehr schüchtern und ängstlich in neuen Situationen. Um Vertrauen zu fassen, braucht er viel Zeit. Daher sucht er einen Platz bei besonders einfühlsamen und geduldigen Menschen.
Kinder sollten in seinem künftigen Zuhause nicht leben, da ihn viel Trubel weiter verunsichert.
Möglicherweise könnte er mit anderen Katzen zurechtkommen. Das hängt jedoch stark vom Charakter des Artgenossen und einer ruhigen Zusammenführung ab, so das Tierheim.
Babo zieht ausschließlich in Wohnungshaltung. Ein vernetzter Balkon ist wichtig, damit er sich weiterhin die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann.
Kannst Du Babos Wunsch nach einem Zuhause erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Titelfoto: Tierheim München (2)