Katze bekommt kleinen Bruder: Ihre Reaktion fällt völlig anders aus als erwartet

USA - Manche Überraschungen kommen einfach gar nicht gut an. Das mussten auch die Besitzer von Kätzchen Mishka feststellen.

Auf Mishkas zunächst eisige Begrüßung waren selbst Herrchen und Frauchen nicht vorbereitet. © TikTok/weasleytheoneeyedcat

Die hübsche Schildpatt-Katze führte bislang ein ruhiges, rundum glückliches Leben und war ganz offensichtlich daran gewöhnt, die unangefochtene Königin ihres Zuhauses zu sein.

Doch dann kam der große Moment: Im Wohnzimmer wartete eines Tages eine "freudige" Überraschung auf sie - ein kleines, flauschiges, rotes Kätzchen, bereit für Spiel, Spaß und Kuscheleinheiten.

Ohne auch nur den Versuch, ihre Gefühle zu verbergen, bedachte Mishka den Neuankömmling mit einem Blick, der kälter kaum hätte sein können.

Begeisterung? Fehlanzeige. Eher wirkte es so, als würde sie dem kleinen fremden Kater unmissverständlich klarmachen, wer hier das Sagen hat. Ein TikTok-Video dieser ersten interessanten Begegnung ging schnell viral.

Doch wie so oft bewies die Zeit ihr sanftes Talent: Das neue Kätzchen namens Weasley wuchs langsam heran und fand doch noch seinen Platz in der Familie.