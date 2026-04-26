Katze bekommt kleinen Bruder: Ihre Reaktion fällt völlig anders aus als erwartet
USA - Manche Überraschungen kommen einfach gar nicht gut an. Das mussten auch die Besitzer von Kätzchen Mishka feststellen.
Die hübsche Schildpatt-Katze führte bislang ein ruhiges, rundum glückliches Leben und war ganz offensichtlich daran gewöhnt, die unangefochtene Königin ihres Zuhauses zu sein.
Doch dann kam der große Moment: Im Wohnzimmer wartete eines Tages eine "freudige" Überraschung auf sie - ein kleines, flauschiges, rotes Kätzchen, bereit für Spiel, Spaß und Kuscheleinheiten.
Ohne auch nur den Versuch, ihre Gefühle zu verbergen, bedachte Mishka den Neuankömmling mit einem Blick, der kälter kaum hätte sein können.
Begeisterung? Fehlanzeige. Eher wirkte es so, als würde sie dem kleinen fremden Kater unmissverständlich klarmachen, wer hier das Sagen hat. Ein TikTok-Video dieser ersten interessanten Begegnung ging schnell viral.
Doch wie so oft bewies die Zeit ihr sanftes Talent: Das neue Kätzchen namens Weasley wuchs langsam heran und fand doch noch seinen Platz in der Familie.
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Katze weist ihren neuen Bruder ab, doch es gibt ein Happy End
Wie Mishkas Besitzer - ein junges Pärchen aus den USA - auf TikTok mitteilten, hat die ältere Katze zwar nach wie vor ihre mürrische Seite, doch sie teilt ihre eigenen vier Wände mittlerweile ohne Probleme mit Weasley. Oft kuscheln die beiden Samtpfoten nun auch miteinander.
Aus der ersten frostigen Begegnung wurde mit ein bisschen Geduld eine süße Katzenfreundschaft.
Titelfoto: TikTok/weasleytheoneeyedcat