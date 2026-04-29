Kleines Mädchen ist verrückt nach ihrem Kater: Dessen Reaktion lässt Lachtränen fließen
USA - Sie liebt ihn über alles – und glaubt vermutlich, dass es ihm genauso geht. Doch die kleine Summer aus den USA hat die Rechnung ohne ihren Kater Marcus gemacht. Was das bedeutet, verdeutlichen gleich zwei virale Videos aus diesem Monat.
Besonders gut läuft ein Clip von Anfang April. Darin trällert das kleine Mädchen fröhlich ein Lied vor sich hin – ganz offensichtlich extra für die Fellnase.
Das Problem wird zunächst in einem Untertitel erklärt: "Wenn dein Kleinkind ganz verrückt nach Katzen ist, deine Katze aber nichts mit deinem Kleinkind zu tun haben will."
Dann folgt ein Schwenk ans andere Ende des Zimmers. Dort sitzt Marcus, ganz offensichtlich verzweifelt, gegen eine Wand gelehnt. Summer kann den Stubentiger dort unmöglich sehen – was der vermutlich auch beabsichtigt.
Immerhin: Da das Kleinkind gar nicht sieht, was Marcus von ihm hält, muss es sich auch nicht grämen. Lachen können unterdessen viele andere über den kuriosen Moment.
2,4 Millionen Klicks sind bislang zusammengekommen, dazu gut 550.000 Likes. Doch inzwischen gibt es ein zweites Werk zum Amüsieren.
Zweites virales TikTok-Video überzeugt die User ebenfalls
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Darin legt Summer noch eine Schippe drauf. Mit einem Kindermikrofon inklusive Mini-Lautsprecher "beglückt" sie den Kater, der ihr diesmal nicht entkommen kann.
"Summer singt Marcus ihr Lieblingslied vor – 'Opalite' von Taylor Swift", heißt es im Kommentar neben dem viralen Hit. Darin macht der Kater seine Missgunst auf andere Weise deutlich.
Weil sich Marcus nun nicht mehr verstecken kann, schaut er mit einem entsetzten Blick in die Kamera. Die kleine Summer bemerkt das gar nicht, singt in Ruhe voller Inbrunst weiter.
Immerhin: Den einen oder anderen kleinen Blick würdigt der Kater sie dann doch noch. Der wahre Gewinner ist in diesem Fall erneut das TikTok-Publikum.
So sind inzwischen 1,2 Millionen Klicks und mehr als 175.000 Likes zusammengekommen. Damit hat sich Summers Gesang zumindest indirekt gelohnt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/tstanford8