Kleines Mädchen ist verrückt nach ihrem Kater: Dessen Reaktion lässt Lachtränen fließen

USA - Sie liebt ihn über alles – und glaubt vermutlich, dass es ihm genauso geht. Doch die kleine Summer aus den USA hat die Rechnung ohne ihren Kater Marcus gemacht. Was das bedeutet, verdeutlichen gleich zwei virale Videos aus diesem Monat.

Summer liebt Kater Marcus – er sie vermutlich nicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tstanford8

Besonders gut läuft ein Clip von Anfang April. Darin trällert das kleine Mädchen fröhlich ein Lied vor sich hin – ganz offensichtlich extra für die Fellnase.

Das Problem wird zunächst in einem Untertitel erklärt: "Wenn dein Kleinkind ganz verrückt nach Katzen ist, deine Katze aber nichts mit deinem Kleinkind zu tun haben will."

Dann folgt ein Schwenk ans andere Ende des Zimmers. Dort sitzt Marcus, ganz offensichtlich verzweifelt, gegen eine Wand gelehnt. Summer kann den Stubentiger dort unmöglich sehen – was der vermutlich auch beabsichtigt.

Immerhin: Da das Kleinkind gar nicht sieht, was Marcus von ihm hält, muss es sich auch nicht grämen. Lachen können unterdessen viele andere über den kuriosen Moment.

2,4 Millionen Klicks sind bislang zusammengekommen, dazu gut 550.000 Likes. Doch inzwischen gibt es ein zweites Werk zum Amüsieren.