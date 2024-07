Kater muss einige Tage auf Frauchen verzichten: Seine Reaktion lässt kein Auge trocken

New York - Es war Liebe auf den ersten Blick: Jahrelang hatte Olivia (15) um ein eigenes Kätzchen gekämpft. Als sie schließlich die achte Klasse mit super Noten abschloss, gab ihre Mutter klein bei. Der Zufall wollte es, dass kurz nach der Zusage ein Nachbar eine Katze in seiner Garage fand, die er nicht behalten wollte. Also fragte er Olivia. Beim ersten Treffen geschah es. "Oliver rollte sich sofort in Olivias Armen zusammen", sagte ihre Mutter Brittany Butterfield (39) aus New York. Doch selbst diese Liebe hat ihre Schattenseiten!