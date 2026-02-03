Kater ohne "Hosen": Hinter diesem "lustigen" Look steckt eine dramatische Geschichte

Köln - Kater Leopold hat in der jüngsten Vergangenheit einiges durchgemacht, denn der Vierbeiner wurde erst schwer verletzt gefunden und landete wenig später dann im Tierheim Köln-Dellbrück. Dort pflegen die Mitarbeiter die Fellnase nun mit viel Liebe und Geduld gesund.

Kater Leopold wurde schwer verletzt am Straßenrand liegend gefunden. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

In einem kurzen Instagram-Clip hatten die Kölner Tierretter den unglückseligen Stubentiger, der von den Mitarbeitern auf den Namen Leopold getauft wurde, am Dienstag vorgestellt und dabei auch die Geschichte ihres Schützlings erzählt.

Demnach war der schöne schwarz-weiße Kater vor kurzer Zeit als Fundtier in einer Klinik gelandet, nachdem man ihn schwer verletzt am Straßenrand in Köln-Ossendorf liegend gefunden hatte.

Seinen Verletzungen nach zu urteilen muss der Vierbeiner von einem Auto angefahren worden sein, wobei er eine beidseitige Oberschenkelfraktur erlitt und dringend operiert werden musste. So wurden dem Kater kurzerhand beide Beine rasiert, ehe er auf dem OP-Tisch landete und zur Heilung der Brüche auch Platten eingesetzt bekam, wie die Tierretter erklärten.

Nun muss Leopold eine strenge Boxenruhe einhalten und sich rund acht Wochen lang schonen. Dabei wird die Samtpfote jedoch liebevoll von den Tierrettern umsorgt.