Kater ohne "Hosen": Hinter diesem "lustigen" Look steckt eine dramatische Geschichte
Köln - Kater Leopold hat in der jüngsten Vergangenheit einiges durchgemacht, denn der Vierbeiner wurde erst schwer verletzt gefunden und landete wenig später dann im Tierheim Köln-Dellbrück. Dort pflegen die Mitarbeiter die Fellnase nun mit viel Liebe und Geduld gesund.
In einem kurzen Instagram-Clip hatten die Kölner Tierretter den unglückseligen Stubentiger, der von den Mitarbeitern auf den Namen Leopold getauft wurde, am Dienstag vorgestellt und dabei auch die Geschichte ihres Schützlings erzählt.
Demnach war der schöne schwarz-weiße Kater vor kurzer Zeit als Fundtier in einer Klinik gelandet, nachdem man ihn schwer verletzt am Straßenrand in Köln-Ossendorf liegend gefunden hatte.
Seinen Verletzungen nach zu urteilen muss der Vierbeiner von einem Auto angefahren worden sein, wobei er eine beidseitige Oberschenkelfraktur erlitt und dringend operiert werden musste. So wurden dem Kater kurzerhand beide Beine rasiert, ehe er auf dem OP-Tisch landete und zur Heilung der Brüche auch Platten eingesetzt bekam, wie die Tierretter erklärten.
Nun muss Leopold eine strenge Boxenruhe einhalten und sich rund acht Wochen lang schonen. Dabei wird die Samtpfote jedoch liebevoll von den Tierrettern umsorgt.
Vermisst wurde der Vierbeiner bislang noch von niemandem, was die Tierheim-Mitarbeiter ziemlich wunderte. Der Kater ist nämlich ein außerordentlich lieber Geselle, wie auch in dem kurzen Instagram-Video zu sehen war, in dem er sich genüsslich kuscheln und streicheln ließ.
Bis er wieder umherstreifen kann, dauert es nun noch eine ganze Weile, wobei die Tierretter ihrem Schützling die Zeit jedoch so angenehm wie möglich machen.
Und sobald Leopold wieder ganz auskuriert ist, kann er hoffentlich rasch in ein neues Leben starten bei netten Katzenfreunden, die ihm das schönste Zuhause der Welt schenken.
