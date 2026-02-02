Katze plötzlich verschwunden: Frau kann nicht glauben, wo sie das Schnurrhaar findet

Netz - Als Megan Dube ihre schwarz-weiße Katze nicht finden konnte, rechnete sie mit vielem - aber nicht mit dem Anblick, der sie schließlich erwartete.

Das Kätzchen versteckte sich an einem ungewöhnlichen Ort. © TikTok/appleuser26984415

Im Gehege ihrer Schildkröte stieß Megan auf eine Szene, die sie prompt auf ihrem TikTok-Kanal teilen musste.

Die Samtpfote und die Schildkröte lagen eng beieinander, scheinbar vertraut und vollkommen entspannt.

In dem Video ist zu sehen, wie die Katze auf dem Rücken liegt, während die Schildkröte vorsichtig nach ihr greift - fast so, als wolle sie Kontakt zu ihr aufnehmen.

Der Clip verbreitete sich rasant und wurde bislang über 1,3 Millionen Mal aufgerufen. In einem weiteren Video erklärte die Tierbesitzerin, dass die ungewöhnliche Freundschaft kein Zufall ist.

"Seit dem Moment, in dem sie sich kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich", schrieb Megan auf TikTok. Die innige Szene sei also kein einmaliger Moment für die Kamera gewesen.

In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer begeistert - andere wiederum äußerten Sorge um das Wohlergehen der Schildkröte. Megan reagierte prompt und versuchte zu beruhigen: "Der Schildkröte geht es gut. Sie lieben sich wirklich."