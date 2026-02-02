Katze plötzlich verschwunden: Frau kann nicht glauben, wo sie das Schnurrhaar findet
Netz - Als Megan Dube ihre schwarz-weiße Katze nicht finden konnte, rechnete sie mit vielem - aber nicht mit dem Anblick, der sie schließlich erwartete.
Im Gehege ihrer Schildkröte stieß Megan auf eine Szene, die sie prompt auf ihrem TikTok-Kanal teilen musste.
Die Samtpfote und die Schildkröte lagen eng beieinander, scheinbar vertraut und vollkommen entspannt.
In dem Video ist zu sehen, wie die Katze auf dem Rücken liegt, während die Schildkröte vorsichtig nach ihr greift - fast so, als wolle sie Kontakt zu ihr aufnehmen.
Der Clip verbreitete sich rasant und wurde bislang über 1,3 Millionen Mal aufgerufen. In einem weiteren Video erklärte die Tierbesitzerin, dass die ungewöhnliche Freundschaft kein Zufall ist.
"Seit dem Moment, in dem sie sich kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich", schrieb Megan auf TikTok. Die innige Szene sei also kein einmaliger Moment für die Kamera gewesen.
In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer begeistert - andere wiederum äußerten Sorge um das Wohlergehen der Schildkröte. Megan reagierte prompt und versuchte zu beruhigen: "Der Schildkröte geht es gut. Sie lieben sich wirklich."
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Süße Freundschaft zwischen Katze und Schildkröte begeistert das Netz
Die ungewöhnliche Tierfreundschaft inspirierte zahlreiche Nutzer, eigene Fotos und Videos von ihren Katzen und Schildkröten zu teilen. Einige Zuschauer vermuteten einen ganz pragmatischen Grund für die Nähe: die Wärmelampe im Schildkrötengehege. "Der Katze war einfach kalt - die Wärmelampe hat sie magisch angezogen", kommentierte etwa ein User.
So rührend die Szene auch ist, Fachleute mahnen dennoch zur Vorsicht. Begegnungen zwischen Katzen und Schildkröten mögen niedlich erscheinen, sollten aber stets beaufsichtigt werden. Selbst spielerisches Verhalten könnte für Schildkröten schnell Stress oder Verletzungsrisiken bedeuten.
"Ich behalte meine Katze immer genau im Auge", versprach Megan ihren Followern.
Titelfoto: TikTok/appleuser26984415