Kater Pauli hat kaum Erfahrung mit Menschen: Findet er jemals sein Happy End?

München - Europäisch-Kurzhaar-Kater Pauli kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Leider hat ihn niemand vermisst. Deshalb sucht er nun ein neues Zuhause.

Kater Pauli hofft auf ganz besondere Menschen, die ihm viel Zeit geben. © Tierheim München

Pauli wurde ungefähr 2022 geboren. Er sucht ein ruhiges Plätzchen ohne den Trubel durch Kinder.

Bisher hat er wohl kaum Erfahrung mit Menschen gemacht und zeigt sich entsprechend unsicher und ängstlich, haben seine Pfleger im Tierheim beobachtet. "Wenn er sich bedrängt fühlt, kann er auch nach vorne gehen, daher ist ein besonders umsichtiges und respektvolles Verhalten wichtig", erklären die Experten.

Damit Pauli Vertrauen aufbauen kann, muss man sehr geduldig mit ihm sein. Aktuell meidet er den Kontakt zu Menschen und möchte nicht angefasst werden.

Das Tierheim hofft daher auf eine gute Seele mit Erfahrung im Umgang mit Katzen. Seine künftigen Halter sollten die Körpersprache der Samtpfoten zu deuten wissen, um Pauli nicht zu überfordern. Möglicherweise ist er mit Artgenossen verträglich. Im Tierheim konnte das aber noch nicht getestet werden.

Pauli muss in seinem neuen Zuhause viele Rückzugsmöglichkeiten haben und einen Balkon. Freigang sollte ihm nun in gesicherter Umgebung, beispielsweise in einem vernetzten Garten, gewährt werden. Bist Du Paulis großes Los? Dann melde Dich bitte unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.