Besitzer plötzlich allergisch: Katzen-Trio auf sich allein gestellt

München - Wegen einer Allergie der Vorbesitzer wurden die Britisch-Kurzhaar-Katzen Snowy und Perifee zusammen mit dem Britisch-Langhaar-Perser-Mix Ponpon im Münchner Tierheim abgegeben.

Kater Ponpon ist eine Mischung aus Britisch Langhaar und Perser und möchte gut gepflegt werden. © Bildmontage: Tierheim München

Kater Ponpon wurde im März 2022 geboren, Snowy im März 2024 und Perifee im November 2024. Das Trio hängt sehr aneinander und will deshalb auch in Zukunft zusammenbleiben.

Sie könnten gut zu einer Familie mit Kindern ziehen und viel Leben ins Haus bringen. Im Umgang mit Artgenossen zeigen sie sich sozial und auch gegenüber ruhigen Hunden verhalten sie sich unkompliziert. Alle drei sind sehr menschenbezogen, zutraulich und verspielt.

Die Katzen genießen jede gemeinsame Kuschelzeit und schlafen laut Vorbesitzer am liebsten mit im Bett. Auch Ponpon weiß Nähe zu schätzen, er möchte jedoch nicht gerne getragen oder festgehalten werden, betont das Tierheim.

Deshalb sollte man auch darauf achten, dass zum Beispiel beim Tierarzt besonders ruhig und feinfühlig mit ihm umgegangen wird.