Besitzer plötzlich allergisch: Katzen-Trio auf sich allein gestellt
München - Wegen einer Allergie der Vorbesitzer wurden die Britisch-Kurzhaar-Katzen Snowy und Perifee zusammen mit dem Britisch-Langhaar-Perser-Mix Ponpon im Münchner Tierheim abgegeben.
Kater Ponpon wurde im März 2022 geboren, Snowy im März 2024 und Perifee im November 2024. Das Trio hängt sehr aneinander und will deshalb auch in Zukunft zusammenbleiben.
Sie könnten gut zu einer Familie mit Kindern ziehen und viel Leben ins Haus bringen. Im Umgang mit Artgenossen zeigen sie sich sozial und auch gegenüber ruhigen Hunden verhalten sie sich unkompliziert. Alle drei sind sehr menschenbezogen, zutraulich und verspielt.
Die Katzen genießen jede gemeinsame Kuschelzeit und schlafen laut Vorbesitzer am liebsten mit im Bett. Auch Ponpon weiß Nähe zu schätzen, er möchte jedoch nicht gerne getragen oder festgehalten werden, betont das Tierheim.
Deshalb sollte man auch darauf achten, dass zum Beispiel beim Tierarzt besonders ruhig und feinfühlig mit ihm umgegangen wird.
Tierheim München: Diese Katzen kuscheln für ihr Leben gerne
"Trotzdem ist er sehr anhänglich und verschmust", so die Pfleger über Ponpon. Aufgrund seiner Rasse dürfen künftige Halter auch die Fellpflege nicht außer Acht lassen.
Perifee ist anfangs etwas schüchtern und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Dann kommt ihre verschmuste Seite zum Vorschein. Snowy zeigt sich als offene und freundliche Samtpfote.
Damit sich das Gespann wohlfühlt, sollte ihnen ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen, damit sie ab und zu frische Luft genießen können. "Freigang kommt nur gesichert oder in sehr ländlicher Umgebung infrage", erklärt das Tierheim zur Vermittlung der Gruppe.
Wer Lust auf Gruppenkuscheln hat, findet in dem harmonischen Trio die richtige Gesellschaft – da ist sich das Tierheim sicher.
Möchtest Du Snowy, Perifee und Ponpon kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG und statte der Gruppe einen Besuch ab.
Titelfoto: Tierheim München (3)