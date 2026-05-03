Sensible Katze sucht ruhiges Zuhause: Wer hat ein Herz für Marlies?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Marlies? Die Katze sitzt bereits seit mehr als einem halben Jahr im Tierheim in Hamburg . Alt werden will die Fellnase dort aber nicht.

Katze Marlies aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem neuen Zuhause. © Fotomontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die Samtpfote am 20. Oktober des vergangenen Jahres im Tierheim an der Süderstraße abgegeben. Dort präsentiert sie sich als ruhige und sensible Artgenossin.

Laut ihren Pflegern verunsichern vor allem neue Situationen und fremde Menschen die Vierbeinerin schnell. Marlies zeigt sich demnach zunächst sehr zurückhaltend, ängstlich und scheu. Sie braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Am wohlsten fühlt sich die Europäisch-Kurzhaar-Katze in einer ruhigen Umgebung, in der sie alles in ihrem eigenen Tempo kennenlernen darf. Gesucht wird deshalb ein Zuhause ohne viel Trubel. Bedeutet: ein Zuhause ohne Kinder und andere Tiere.

Auch körperliche Nähe gehört nicht zu den Dingen, die Marlies besonders mag - sie lässt sich nur äußerst ungern anfassen und braucht Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr den nötigen Freiraum geben.