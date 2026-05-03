Sensible Katze sucht ruhiges Zuhause: Wer hat ein Herz für Marlies?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Marlies? Die Katze sitzt bereits seit mehr als einem halben Jahr im Tierheim in Hamburg. Alt werden will die Fellnase dort aber nicht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die Samtpfote am 20. Oktober des vergangenen Jahres im Tierheim an der Süderstraße abgegeben. Dort präsentiert sie sich als ruhige und sensible Artgenossin.
Laut ihren Pflegern verunsichern vor allem neue Situationen und fremde Menschen die Vierbeinerin schnell. Marlies zeigt sich demnach zunächst sehr zurückhaltend, ängstlich und scheu. Sie braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Am wohlsten fühlt sich die Europäisch-Kurzhaar-Katze in einer ruhigen Umgebung, in der sie alles in ihrem eigenen Tempo kennenlernen darf. Gesucht wird deshalb ein Zuhause ohne viel Trubel. Bedeutet: ein Zuhause ohne Kinder und andere Tiere.
Auch körperliche Nähe gehört nicht zu den Dingen, die Marlies besonders mag - sie lässt sich nur äußerst ungern anfassen und braucht Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr den nötigen Freiraum geben.
Katze Marlies braucht dauerhaft tierärztliche Betreuung
Gesundheitlich hat die Samtpfote leider auch einige Baustellen: Sie leidet an Bluthochdruck, Schilddrüsenproblemen, Anämie (Blutarmut) und hat immer wieder mit Erbrechen zu kämpfen. Daher braucht sie dauerhaft Medikamente und tierärztliche Betreuung.
Die Pfleger sind sich aber sicher: Mit der nötigen Ruhe, Geduld und Unterstützung hat Marlies die Chance, Schritt für Schritt Stabilität und Sicherheit zu finden.
Bis die Katze ihr zukünftiges Zuhause findet, freut sie sich demnach auch über eine Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Marlies eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Fotomontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.