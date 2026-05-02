Zuhause gesucht! Mephisto will endlich erfahren, wie schön ein Katzenleben sein kann

Großröhrsdorf - Kater Mephisto hat bereits einiges erlebt und wartet nun im Tierheim " Hoffnung für Tiere " sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Kater Mephisto war stark erschöpft und krank, als sich eine Familie um ihn kümmerte. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, tauchte der etwa sieben Jahre alte Kater auf dem Grundstück einer tierlieben Familie in Großröhrsdorf auf, die ihn zunächst versorgte.

Der Stubentiger war zu diesem Zeitpunkt erschöpft, krank und sichtlich dankbar für Ruhe und Wärme bei eisigen Temperaturen.

Die Familie erkundigte sich anschließend in der Nachbarschaft, ob der Kater vermisst wird – jedoch ohne Erfolg. Niemand kannte den schwarzen Vierbeiner.

Schließlich wurde er in Absprache mit dem Ordnungsamt zu einem Tierarzt gebracht. Dieser stellte fest, dass der Kater bereits einiges durchgemacht haben muss und deutlich von seinem bisherigen Leben gezeichnet war.

Eine Verletzung am Ohr sowie ein starker Schnupfen wurden behandelt.