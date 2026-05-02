Zuhause gesucht! Mephisto will endlich erfahren, wie schön ein Katzenleben sein kann
Großröhrsdorf - Kater Mephisto hat bereits einiges erlebt und wartet nun im Tierheim "Hoffnung für Tiere" sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.
Wie der Tierschutzverein berichtet, tauchte der etwa sieben Jahre alte Kater auf dem Grundstück einer tierlieben Familie in Großröhrsdorf auf, die ihn zunächst versorgte.
Der Stubentiger war zu diesem Zeitpunkt erschöpft, krank und sichtlich dankbar für Ruhe und Wärme bei eisigen Temperaturen.
Die Familie erkundigte sich anschließend in der Nachbarschaft, ob der Kater vermisst wird – jedoch ohne Erfolg. Niemand kannte den schwarzen Vierbeiner.
Schließlich wurde er in Absprache mit dem Ordnungsamt zu einem Tierarzt gebracht. Dieser stellte fest, dass der Kater bereits einiges durchgemacht haben muss und deutlich von seinem bisherigen Leben gezeichnet war.
Eine Verletzung am Ohr sowie ein starker Schnupfen wurden behandelt.
Mephisto will endlich erleben, wie schön ein Katzenleben sein kann
Außerdem trug er ein rotes, altes Halsband, das viel zu eng an seinem Hals saß. "Ein trauriger Hinweis darauf, dass er vermutlich schon vor langer Zeit verloren gegangen ist", so die Mitarbeiter des Tierheims. Inzwischen ist Mephisto wieder vollständig gesund.
Seit dem 6. März befindet sich der Kater nun im Tierheim. Anfangs zeigte er sich ängstlich und unsicher, doch mittlerweile hat er Vertrauen gefasst und gelernt, dass ihm niemand etwas Böses will. Sein Wunsch nach Nähe und Streicheleinheiten ist dafür zu groß.
Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben Mephisto als sensiblen Kater, dem man anmerkt, dass er nicht nur gute Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. In manchen Situationen reagiert er noch schreckhaft.
Nun hofft er auf ein neues Zuhause – bei Menschen, die ihm mit Geduld, Ruhe und Verständnis begegnen und ihm zeigen, wie schön ein Katzenleben sein kann.
Alle Infos zu Mephisto gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de