Kater Schroti lebt mit Kugeln im Kopf: Wer gibt ihm endlich ein liebevolles Zuhause?

Freital - Noch wartet Kater Schroti im Tierheim Freital auf sein großes Glück. Nach allem, was er erlebt und durchgestanden hat, verdient er endlich ein liebevolles Zuhause, in dem er ankommen und glücklich sein darf.

Kater Schroti misstraut Menschen und braucht Zeit, um anzukommen. © tierheim-freital.de

Denn wie der Tierschutzverein mitteilt, befinden sich im Kopf des etwa vier Jahre alten Katers Kugeln, die ihn sein Leben lang begleiten werden.

Was ihm genau widerfahren ist, ist nicht bekannt. Allerdings merkt man schnell, dass er Menschen gegenüber großes Misstrauen entwickelt hat.

Er braucht Zeit, Geduld und Verständnis - dann zeigt Schroti auch seine ruhige und sensible Seite.

Die Mitarbeiter des Tierheims wünschen sich für den Kater ein ruhiges, katzenerfahrenes Zuhause mit Freigang, idealerweise in ländlicher Umgebung.