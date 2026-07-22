Diese cleveren Katzen öffnen sogar Türen: Wer schenkt Luna und Lara ein Zuhause?

Hamburg - Die beiden gibt es nur im Doppelpack: Luna und Lara sind zwei aufgeweckte kleine Katzen, die neugierig ihre Umgebung entdecken wollen. Wer schenkt ihnen ein liebevolles Zuhause?

Lara und Luna gibt es nur im Doppelpack zu adoptieren. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kamen die beiden Stubentiger am 17. Juni ins Tierheim.

Die Kätzchen gehören der Europäisch-Kurzhaar-Rasse an. Luna hat ein braun-schwarz getigertes Fell mit weißen Abzeichen. Laras Fell hingegen ist grau-braun-schwarz getigert und hat weiße Abzeichen.

Geboren seien die beiden ungefähr im November 2025. Luna und Lara sind bereits stubenrein und kastriert. Die zwei Katzendamen kamen als Abgaben ins Tierheim, weil der Vorbesitzer keinen Freigang für die beiden ermöglichen konnte.

Von ihren Pflegern werden Luna und Lara als liebe, freundliche und verschmuste Katzen beschrieben. Die zwei haben eine selbstbewusste und lebhafte Art an sich, mit der sie ihre neuen Lieblingsmenschen erobern werden.

Die Vierbeiner sind verspielt und neugierig und dabei immer auf der Suche nach einem neuen kleinen Abenteuer.