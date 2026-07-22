Diese cleveren Katzen öffnen sogar Türen: Wer schenkt Luna und Lara ein Zuhause?
Hamburg - Die beiden gibt es nur im Doppelpack: Luna und Lara sind zwei aufgeweckte kleine Katzen, die neugierig ihre Umgebung entdecken wollen. Wer schenkt ihnen ein liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kamen die beiden Stubentiger am 17. Juni ins Tierheim.
Die Kätzchen gehören der Europäisch-Kurzhaar-Rasse an. Luna hat ein braun-schwarz getigertes Fell mit weißen Abzeichen. Laras Fell hingegen ist grau-braun-schwarz getigert und hat weiße Abzeichen.
Geboren seien die beiden ungefähr im November 2025. Luna und Lara sind bereits stubenrein und kastriert. Die zwei Katzendamen kamen als Abgaben ins Tierheim, weil der Vorbesitzer keinen Freigang für die beiden ermöglichen konnte.
Von ihren Pflegern werden Luna und Lara als liebe, freundliche und verschmuste Katzen beschrieben. Die zwei haben eine selbstbewusste und lebhafte Art an sich, mit der sie ihre neuen Lieblingsmenschen erobern werden.
Die Vierbeiner sind verspielt und neugierig und dabei immer auf der Suche nach einem neuen kleinen Abenteuer.
Lara und Luna können Türen öffnen
Außerdem sind die beiden Fellnasen außerordentlich clever: Sie wissen genau, wie sie an ihr Ziel kommen, und können sogar Türen selbst öffnen. Deswegen sollten ihre neuen Lieblingsmenschen auf die Neugierde und den Entdeckungsgeist der kleinen Fellknäuele eingestellt sein.
Eine Sache ist für Lara und Luna in ihrem neuen Heim ein absolutes Muss - Freigang. Nachdem sich die beiden ausreichend in ihrem neuen Zuhause eingewöhnt haben, möchten die zwei unbedingt draußen auf Entdeckungstour gehen. Ihre Umgebung zu erforschen und sich austoben zu können, tut den Katzen richtig gut.
Für die Vierbeiner kommt ein Leben ausschließlich in einer Wohnung nicht infrage. Wer allerdings zwei aufgeweckte und verschmuste Katzen sucht und genügend Freigang bieten kann, findet in den beiden zwei treue Begleiterinnen.
Ihr wollt Luna und Lara ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V