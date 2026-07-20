Wer tut so etwas? Katzenkind mit Klebstoff übergossen und in Karton ausgesetzt

Köln - Wer tut so etwas? In Köln -Höhenhaus wurde eine junge Katze in der Nähe einer Tierarztpraxis in einem Karton mit Löchern ausgesetzt. Ihr Fell war dabei über und über mit Klebstoff bedeckt. Das Tierheim Dellbrück steht vor einem Rätsel.

Weil sie bei ihrem Auffinden über und über mit Klebstoff überzogen war, konnte sich Katze Olivia kaum noch bewegen. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshots, 2)

"Eine unfassbare Geschichte, aus der wir absolut nicht schlau werden", schreiben die Tierretter zu einem Video, das sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal geteilt haben.

Demnach wurde die kleine Olivia bereits am vergangenen Montag von einer aufmerksamen Finderin oder einem aufmerksamen Finder in die Einrichtung im Osten der Domstadt gebracht.

Anschließend sei das drollige Fellknäuel umgehend zu einer Tierärztin gebracht worden - auch, weil sie sich aufgrund der Menge an Klebstoff, der sich in ihrem gesamten Fell befand, kaum noch bewegen konnte.

Fast eine Woche lang musste Olivia dann dort in Behandlung bleiben. Mithilfe einer Schermaschine, einer ganzen Menge Olivenöl und zahlreichen Bädern gelang es dem Team dort schließlich, sie von dem Kleber zu befreien.

Die Tortur hat die Mieze inzwischen gut überstanden, sodass sie zurück ins Tierheim nach Dellbrück konnte - mit kürzerem, aber dafür sauberem Fell.