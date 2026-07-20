Wer tut so etwas? Katzenkind mit Klebstoff übergossen und in Karton ausgesetzt
Köln - Wer tut so etwas? In Köln-Höhenhaus wurde eine junge Katze in der Nähe einer Tierarztpraxis in einem Karton mit Löchern ausgesetzt. Ihr Fell war dabei über und über mit Klebstoff bedeckt. Das Tierheim Dellbrück steht vor einem Rätsel.
"Eine unfassbare Geschichte, aus der wir absolut nicht schlau werden", schreiben die Tierretter zu einem Video, das sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal geteilt haben.
Demnach wurde die kleine Olivia bereits am vergangenen Montag von einer aufmerksamen Finderin oder einem aufmerksamen Finder in die Einrichtung im Osten der Domstadt gebracht.
Anschließend sei das drollige Fellknäuel umgehend zu einer Tierärztin gebracht worden - auch, weil sie sich aufgrund der Menge an Klebstoff, der sich in ihrem gesamten Fell befand, kaum noch bewegen konnte.
Fast eine Woche lang musste Olivia dann dort in Behandlung bleiben. Mithilfe einer Schermaschine, einer ganzen Menge Olivenöl und zahlreichen Bädern gelang es dem Team dort schließlich, sie von dem Kleber zu befreien.
Die Tortur hat die Mieze inzwischen gut überstanden, sodass sie zurück ins Tierheim nach Dellbrück konnte - mit kürzerem, aber dafür sauberem Fell.
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Wer hat Katzenkind Olivia in Karton ausgesetzt? Tierheim Köln-Dellbrück sucht nach Zeugen
Wer sie mit der klebrigen Masse überzogen hat, ist bislang noch unklar. Die Tierretter bitten mögliche Zeugen daher darum, Angaben zu machen. "Denn die ist ja bestimmt nicht selbstständig in den Karton geklettert, hat sich mit Kleber begossen und hat da Löcher reingemacht", meint eine Mitarbeiterin.
Nachtragend ist Olivia allerdings trotz ihrer schlimmen Geschichte nicht - ganz im Gegenteil: "Die ist ganz lieb und verschmust", heißt es in dem Video. Adoptionsanfragen für den Stubentiger könnten jedoch noch nicht bearbeitet werden. Wer sich in die süße Katze schon jetzt verguckt hat, muss sich also noch eine Weile gedulden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshots, 2)