Schnurrendes Duo kämpft sich durch: Kater ohne Augen gefunden, Katze mit Böllern attackiert

Torgau - Was hat dieses Duo nur schon alles durchmachen müssen? Piccolo und Curly Sue wurden um den Jahreswechsel herum von der Tierhilfe in Torgau aufgenommen. Grausam: Der Kater wurde ohne Augen gefunden, die Katze zuvor mit Feuerwerkskörpern beworfen.

So wurde Kater Piccolo gefunden. Mittlerweile konnten die Augenhöhlen verschlossen werden. © Screenshot/Instagram/tierhilfetorgau

In den vergangenen Woche befanden sich beide Samtpfoten in der Intensivpflege, doch sie haben sich durchgekämpft und wollen leben. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig.

Denn vor allem Piccolo hat es nicht leicht, weil er blind ist. "Blind, hilflos und dem Tod näher als dem Leben", beschreiben die Tierschützer in einem Instagram-Beitrag den Zustand des Katers, als man ihn kurz vor Silvester fand.

Geschätzt auf circa neun Monate sei er viel zu dünn gewesen, schrieben sie kurz nach der schockierenden Entdeckung - man habe um sein Leben gebangt. In den leeren Augenhöhlen sollen sich bereits Dreck gesammelt haben, der zu schmerzhaften Entzündungen führte.

"Sein Körper erzählt von Entbehrung, aber sein Herz? Das ist riesengroß", hieß es am 1. Januar. Das zeigt sich auch jetzt im Umgang mit seiner neuen Kuschel-Partnerin Curly Sue.

Diese sei kurz nach Silvester zu den Tierschützern gekommen, nachdem jemand beobachtet hatte, wie sie mit Böllern beworfen worden war.