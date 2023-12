Kater sitzt auf Strommast fest: Als Hilfe naht, will Coco nicht mehr gerettet werden

Dildo (Kanada) - Ein Kater macht Theater! Stubentiger Coco, der es eigentlich liebt, seine Zeit in der kanadischen Natur zu verbringen, handelte sich kürzlich eine gehörige Zeit Stubenarrest ein.

Rettung nahte, doch Kater Coco entschied sich für den Sprung. © Bildmontage: Facebook/Alice Reid//Facebook/Alice Reid

Wie Besitzerin Alice Reid aus Dildo (Neufundland) gegenüber CTV News sagte, wird "er sich daran gewöhnen müssen, mehr im Haus zu sein". Doch was geschah?

Das dreijährige Samtpfötchen ging in der Nähe seines Wohnortes auf Erkundungstour und kletterte einen Strommast empor. Oben angekommen schien er jedoch festzusitzen - knapp zwei Stunden maunzte der Vierbeiner um Hilfe. Als schließlich ein Arbeiter des Versorgungsunternehmens anrückte, um Coco zu helfen, rettete der sich jedoch selbst und sprang.

Reid veröffentlichte ein Video auf Facebook, das den wagemutigen Hüpfer zeigt, kurz bevor der Techniker ihn in Sicherheit bringen konnte. "Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass er von selbst springen würde", sagte Reid. Ihr zufolge habe Coco so etwas noch nie gemacht. Sie vermutet, dass ein Hund aus der Nachbarschaft ihn dort hochscheuchte.