Kater sucht verzweifelt nach Katzen-Freundin: Was Frauchen ihm dann zeigt, bricht so viele Herzen

Ontario (Kanada) - Tagelang irrte er traurig durch Wohnung und Garten. Doch nirgends konnte Kater Texas Ranger seine geliebte Katzen-Schwester Timber finden. Schließlich lotste ihn seine Besitzerin hinter ihr Haus in Ontario, Kanada, um ihm die traurige Wahrheit vor Augen zu führen.

Schließlich endet das rührende Werk mit einem Foto, das Texas Ranger direkt sitzend am Grab seiner besten Fellfreundin zeigt. Die arme Katze war im Alter von zehn Jahren an Leberversagen gestorben.

In dem Clip ist der fünfzehn Jahre alte Kater zunächst auf der Suche nach Timber zu sehen. Dann weist ihm sein Frauchen den Weg. Es folgen einige Fotos aus der gemeinsamen Zeit der Samtpfoten.

Dort hatte Rae Anne Skillen ein Grab für die am 21. April verstorbene Katze errichtet. Weil sie diesen Moment gefilmt und Anfang der Woche auf TikTok hochgeladen hat, brechen nun reihenweise Herzen. Manche Userin berichtet sogar, dass sie nach dem Video (siehe unten) geweint habe.

Trauriges Ende: Kater Texas Ranger sitzt am Grab von Katze Timber. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/growuptobekind

Demnach hätte der alte Kater eigentlich wissen müssen, dass er Timber nirgends finden würde. "Texas wusste, dass seine Schwester sehr krank war und begleitete sie auf jedem Schritt im Leben und im Tod", erklärte seine Besitzerin dem US-Magazin.

Sie und ihr Kater hätten stundenlang bei der sterbenskranken Katze gesessen, als sie in den letzten Zügen ihres Lebens war.

Und dennoch: "Er sucht immer noch nach ihr, weint echte Tränen und verbringt Zeit an all ihren Lieblingsorten. Er ist sehr traurig", so die Kanadierin.

Diese Trauer kann das TikTok-Publikum gut nachempfinden. Neben 1,2 Millionen Klicks hat das rührende Video mehr als 80.000 Likes erhalten. In den Kommentaren finden sich außerdem viele gebrochene Herzen und weinende Emojis.

Was für ein trauriger Abschied!