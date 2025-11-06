Kater wartet seit Jahren auf Happy End: Tierheim hat tragische Vermutung

München - Europäisch-Kurzhaar-Kater Jerry wurde bereits 2021 im Münchner Tierheim abgegeben. Seitdem wartet er auf sein Happy End bei passenden Menschen.

Kater Jerry wurde jahrelang alleine gehalten und ist deshalb absolut unverträglich mit Artgenossen. © Tierheim München (2)

Jerry wurde im April 2009 geboren und wegen seines Verhaltens im Tierheim abgegeben. Er ist ein grundsätzlich zutraulicher und verschmuster Kater. Doch Jerry kann auch anders: "Seine Stimmung kann also umschlagen und der eben noch entzückende, zuckersüße Kerl greift unerwartet an", berichten seine Pfleger.

Laut seiner Vorbesitzerin war er schon immer schwierig. In einer kleinen Wohnung ohne Freigang kam er mit einem neuen Partnertier nicht klar und musste schließlich weichen.

"Wir gehen davon aus, dass Jerry wie leider viele Katzen als Baby im so wichtigen Prägealter alleine – ohne Artgenossen – gehalten wurde", erklärt das Tierheim. Diese Isolation durch mangelnde Sozialisierung führt bei vielen Katzen zu Aggression, so die Experten.

Jerry sucht daher erfahrene Liebhaber ohne Kinder, die ihm mit viel Geduld begegnen. Er kann nur in der Wohnung ohne andere Haustiere gehalten werden.

Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000825 im Katzenhaus EG und vereinbare einen Termin im Tierheim.