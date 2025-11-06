Kater wartet seit Jahren auf Happy End: Tierheim hat tragische Vermutung
München - Europäisch-Kurzhaar-Kater Jerry wurde bereits 2021 im Münchner Tierheim abgegeben. Seitdem wartet er auf sein Happy End bei passenden Menschen.
Jerry wurde im April 2009 geboren und wegen seines Verhaltens im Tierheim abgegeben. Er ist ein grundsätzlich zutraulicher und verschmuster Kater. Doch Jerry kann auch anders: "Seine Stimmung kann also umschlagen und der eben noch entzückende, zuckersüße Kerl greift unerwartet an", berichten seine Pfleger.
Laut seiner Vorbesitzerin war er schon immer schwierig. In einer kleinen Wohnung ohne Freigang kam er mit einem neuen Partnertier nicht klar und musste schließlich weichen.
"Wir gehen davon aus, dass Jerry wie leider viele Katzen als Baby im so wichtigen Prägealter alleine – ohne Artgenossen – gehalten wurde", erklärt das Tierheim. Diese Isolation durch mangelnde Sozialisierung führt bei vielen Katzen zu Aggression, so die Experten.
Jerry sucht daher erfahrene Liebhaber ohne Kinder, die ihm mit viel Geduld begegnen. Er kann nur in der Wohnung ohne andere Haustiere gehalten werden.
Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000825 im Katzenhaus EG und vereinbare einen Termin im Tierheim.
Tierheim München: Maine-Coon-Mix hofft auf neue Familie
Auch Maine-Coon-Mix Dani hofft auf ein neues Zuhause. Er wurde im August 2023 geboren und kam ins Tierheim, weil sein Besitzer seine Wohnung verloren hat und sich nicht weiter um ihn kümmern konnte.
Er ist ein junger, sensibler Kater, der ein ruhiges Plätzchen sucht. Da er anfangs ängstlich und bei Bedrängung auch temperamentvoll reagiert, sollte ihm in der Eingewöhnung viel Zeit gegeben werden.
Dani könnte in einen Haushalt mit größeren Kindern ziehen. Er versteht sich mit Hunden und vermutlich auch anderen Kleintieren. "Am liebsten würde er zu einem sozialen, ausgeglichenen Artgenossen vermittelt werden, der ihm Orientierung gibt", so das Tierheim.
Bei der Haltung in einer Wohnung sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen. Möchtest Du Dani kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Titelfoto: Tierheim München (2)