Frau macht während Homeoffice Musik an: Was ihr Kater dann entscheidet, macht sprachlos
Washington - Wer kennt es nicht? Manchmal kann es helfen, wenn man sich während der Arbeitszeit etwas Musik im Hintergrund anmacht, um sich besser konzentrieren zu können. Auch eine Frau aus den USA entschloss sich für eine musikalische Beschallung im Homeoffice - allerdings hatte sie nicht mit der Reaktion ihres Katers gerechnet.
Der Kater namens Bjørn, der zusammen mit Frauchen Ambrosia Short in Washington lebt, teilte unmissverständlich mit, dass er mit der Musikauswahl seiner Besitzerin nicht einverstanden war.
Dafür nutzte er sogenannte "Wort-Buttons", bei denen jeweils ein Wort auf einer bunten Taste eingespeichert ist. In Ambrosias Fall ließ Kater Bjørn plötzlich "laut" und "aua" verlauten, indem er auf die jeweiligen Buttons mit seiner Samtpfote drückte.
In einem viralen TikTok-Video kann man sehen, wie das achtjährige Tier ganz zielstrebig auf die lila und blaue Taste zuläuft, deren Bedeutung er sich im Vorfeld gemerkt hat. Seinem Frauchen konnte er dadurch ganz deutlich machen, was er vom musikalischen Hintergrundgeräusch hält.
"Bjørn hat es schon immer gehasst, wenn ich Musik spiele", gibt die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek zu. "Da ich jedoch im Homeoffice arbeite, läuft bei mir während der Arbeit meistens Musik, weil sie mir hilft, mich zu konzentrieren."
Bevor der Vierbeiner den Button für "laut" kennenlernte, drückte er demnach immer auf "wütend", sobald sich Ambrosia ein Lied anmachte. Mittlerweile setzt Bjørn aber auf den Mix aus "laut" und "aua".
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Kater kommuniziert über Wort-Buttons
Diese neue Wortkombination "verblüffe" die Katzenbesitzerin laut eigener Aussage: "Er wollte mir damit sagen, dass die Musik ihn nicht bloß nervte, sondern ihm tatsächlich in den Ohren wehtat – denn er wusste genau, dass ich sie dann sofort ausschalten würde."
Natürlich schaltete Ambrosia die Musik sofort aus, um ihr Tier nicht weiter zu quälen - auch wenn sie weiß, dass der Kater ein "sehr eigenwilliger und dramatischer" Typ sei.
Seit er sich über die Talking-Buttons mitteilen kann, weiß die US-Amerikanerin ziemlich genau, wie er sich fühlt und was er braucht. Mittlerweile beherrscht er unter anderem noch die Sprechtasten für die Wörter "Schale", "nein", "später", "Mama" und "ich liebe dich". Die "Aua"-Taste muss er leider recht häufig bedienen, da der achtjährige Kater unter einer Bandscheibenerkrankung leidet.
Auf TikTok sind die Zuschauer von der Pfiffigkeit des Vierbeiners begeistert: "Er ist so schlau 😭😭 mein schlauer kleiner Süßpo 😭😭", lobt eine Userin Bjørn.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Bjørns Button