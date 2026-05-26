Frau macht während Homeoffice Musik an: Was ihr Kater dann entscheidet, macht sprachlos

Washington - Wer kennt es nicht? Manchmal kann es helfen, wenn man sich während der Arbeitszeit etwas Musik im Hintergrund anmacht, um sich besser konzentrieren zu können. Auch eine Frau aus den USA entschloss sich für eine musikalische Beschallung im Homeoffice - allerdings hatte sie nicht mit der Reaktion ihres Katers gerechnet.

Kater Bjørn kann sich dank sogenannter "Sprech-Tasten" mitteilen. Auf den bunten Buttons ist jeweils ein Wort gespeichert, das beim Drücken ertönt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Bjørns Button

Der Kater namens Bjørn, der zusammen mit Frauchen Ambrosia Short in Washington lebt, teilte unmissverständlich mit, dass er mit der Musikauswahl seiner Besitzerin nicht einverstanden war.

Dafür nutzte er sogenannte "Wort-Buttons", bei denen jeweils ein Wort auf einer bunten Taste eingespeichert ist. In Ambrosias Fall ließ Kater Bjørn plötzlich "laut" und "aua" verlauten, indem er auf die jeweiligen Buttons mit seiner Samtpfote drückte.

In einem viralen TikTok-Video kann man sehen, wie das achtjährige Tier ganz zielstrebig auf die lila und blaue Taste zuläuft, deren Bedeutung er sich im Vorfeld gemerkt hat. Seinem Frauchen konnte er dadurch ganz deutlich machen, was er vom musikalischen Hintergrundgeräusch hält.

"Bjørn hat es schon immer gehasst, wenn ich Musik spiele", gibt die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek zu. "Da ich jedoch im Homeoffice arbeite, läuft bei mir während der Arbeit meistens Musik, weil sie mir hilft, mich zu konzentrieren."

Bevor der Vierbeiner den Button für "laut" kennenlernte, drückte er demnach immer auf "wütend", sobald sich Ambrosia ein Lied anmachte. Mittlerweile setzt Bjørn aber auf den Mix aus "laut" und "aua".