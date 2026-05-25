Frau geht mit Katze unter Dusche: Was dann passiert, amüsiert ein Millionenpublikum

Dallas (Texas, USA) - Dieser Kater aus Texas ist etwas Besonderes - auf seine ganz eigene Weise. Zusammen mit seinem Frauchen Makayla Brooke (24) erobert er gerade die Herzen der TikTok- und Instagram-User im Sturm. Grund dafür ist die enorme Ruhe, die der Stubentiger ausstrahlt - selbst wenn er in Situationen gerät, die Katzen im Allgemeinen hassen.

Makayla Brooke (24) scheint einen extrem entspannten Kater zu haben. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/xmakaylabrooke

Den kuriosen Beweis liefert Makayla in einem TikTok-Video vom 15. Mai, das inzwischen mehr als 18 Millionen Klicks eingeheimst hat. Darin geht sie mit ihrer Fellnase schnell zur Sache.

Mensch und Tier finden sich unter der Dusche ein, wo die 24-Jährige sichtlich Freude daran hat, ihren Kater unterm Arm zu halten. Der schaut zumindest ab und an ein wenig skeptisch in Richtung des Wasserstrahls. Doch wehren tut er sich nicht.

Dann geht es los: Die gelernte Balletttänzerin macht ihren Fellfreund richtig schön nass. Zwar reißt der ab und an ein wenig die Augen auf. Doch aus der Ruhe gerät er nicht.

Um zu demonstrieren, wie gelassen ihr Schnurrhaar ist, dreht Makayla den nassen Kater nach dem "Martyrium" auch noch hin und her und über Kopf. Doch der Stubentiger bleibt cool.

Zurück im Wohnzimmer gibt es dann allerdings zumindest eine kleine Wende.