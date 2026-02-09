Katze Hera Blitzi hat alles verloren und versteht nun die Welt nicht mehr

Kassel - Sie hat alles verloren und kann nicht verstehen, warum: Hera Blitzi ist im Tierheim gelandet, da ihr Besitzer in eine Klinik muss und sich nicht mehr um die liebenswerte, ruhige und sehr bescheidene Katzenlady kümmern kann.

Hera Blitzi wartet im Tierheim auf ihr Happy End. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel ist für die Europäisch-Kurzhaar-Dame, die in wenigen Monaten ihren zehnten Geburtstag feiern wird, von einem Tag auf den anderen "eine Welt zusammengebrochen".

In den ersten Tagen bei den Tierfreunden habe sie sich wenig überraschend einfach nur in ihre sichere Höhle zurückgezogen und "gar nicht richtig fressen" wollen. "Sie versteht natürlich nicht, warum sie alles verloren hat, was ihr lieb und teuer war", heißt es.

Gesucht wird für sie nun ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Katzenfreunden, die in einem ruhigen Haushalt ohne Kleinkinder leben, da diese vermutlich zu viel Stress bedeuten würden.

Wichtig: Ihre neue Familie sollte der Kleinen alle Zeit der Welt geben und sie außerdem so nehmen, wie sie ist.

Einfühlungsvermögen und Geduld seien nach dem Schock gefragt. Das Tierheim zeigt sich allerdings sicher, dass sich Hera Blitzi nach einem ersten Kennenlernen und dem Fassen von Vertrauen zu einer anhänglichen Begleiterin entwickeln wird.