Katze jagt Zikade in der Wohnung: Was sie dann tut, verblüfft Millionen

Neuseeland - Dass Katzen neun Leben haben, gilt als Binsenweisheit. Doch, dass sie fliegen und an Wänden hochklettern können, dürfte den meisten Menschen neu sein. Umso größer ist derzeit das Interesse an Kater Archie auf TikTok. Denn der Stubentiger aus Neuseeland scheint in einem waghalsigen Clip die Gesetze der Schwerkraft gleich mehrfach außer Kraft zu setzen.