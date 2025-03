Katze leidet an gigantischem Tumor - niemand fühlt sich verantwortlich

Bergheim - Immer wieder nimmt das Bergheimer Tierheim auch Fundtiere bei sich auf - der neueste Zugang im Katzenhaus (oder besser gesagt im Krankenflügel der Einrichtung) hatte es jedoch in sich: Die Tierretter übernahmen eine Samtpfote, der ein gigantischer Tumor am Kopf gewachsen war.

Als die Bergheimer Tierretter gefragt wurden, ob sie die Katze - samt der Kosten für die Operation des Tumors - übernehmen würden, zögerten sie keine Sekunde. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Wie lange die unglückselige Mieze schon mit dem riesigen Geschwür am Kopf herumlaufen musste, blieb unklar - in kurzer Zeit war der etwa Golfball große Tumor jedoch mit Sicherheit nicht auf eine derartige Größe herangewachsen!

Bei Instagram schilderten die Bergheimer Tierretter ihren rund 35.000 Instagram-Fans am Donnerstag den neuesten Notfall und berichteten in einem kurzen Clip, dass die Mieze jüngst als Fundtier in einer Tierklinik abgegeben worden war.

Weil sich jedoch niemand für die Vierbeinerin verantwortlich fühlte, wurde schließlich das Tierheim gefragt, ob sie die Katze - "und alles, was damit zusammenhängt" - übernehmen können. Und selbstverständlich zögerten die Tierretter keine Sekunde!

"Wir haben den Fall übernommen und so konnte die Katze operiert werden", berichteten die Mitarbeiter, die ihren Schützling auf den Namen Radieschen getauft hatten.