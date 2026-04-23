Katze Moni kämpfte sich zurück ins Leben: Jetzt sucht sie ein Zuhause
Reichstädt (Sachsen) - Noch lebt Katze Moni im Tierheim Reichstädt - das soll sich aber möglichst schnell ändern.
Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, hat die etwa 10 Jahre alte Katze Moni bereits einiges hinter sich und wartet nun sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.
Als sie ins Tierheim kam, war sie stark abgemagert, ungepflegt und fraß zunächst nicht.
Nachdem sie behandelt und von den Mitarbeitern fürsorglich versorgt wurde, begann sich die Samtpfote jedoch zu erholen und zeigt inzwischen wieder ihre lebensfrohe Seite.
Moni wird vom Tierheimteam als ruhige und sensible Katze beschrieben, die bei fremden Menschen zunächst etwas schüchtern reagiert.
Hat sie jedoch Vertrauen gefasst, genießt sie Streicheleinheiten in vollen Zügen.
Als Einzelkatze würde sich Moni sehr wohlfühlen
Mit anderen Katzen kommt sie grundsätzlich zurecht, mag jedoch keine aufdringlichen Artgenossen. Aber auch als Einzelkatze würde sie sich sehr wohlfühlen.
Am schönsten wäre für Moni ein Zuhause in Wohnungshaltung mit einem gesicherten, vernetzten Balkon - das würde ihr sehr gefallen.
Weitere Informationen zu ihr gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim-freital.de