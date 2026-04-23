Katze Moni kämpfte sich zurück ins Leben: Jetzt sucht sie ein Zuhause

Reichstädt (Sachsen) - Noch lebt Katze Moni im Tierheim Reichstädt - das soll sich aber möglichst schnell ändern.

Moni kann es kaum erwarten, ein neues Zuhause zu finden und das Tierheim zu verlassen. © Bildmontage: tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, hat die etwa 10 Jahre alte Katze Moni bereits einiges hinter sich und wartet nun sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

Als sie ins Tierheim kam, war sie stark abgemagert, ungepflegt und fraß zunächst nicht.

Nachdem sie behandelt und von den Mitarbeitern fürsorglich versorgt wurde, begann sich die Samtpfote jedoch zu erholen und zeigt inzwischen wieder ihre lebensfrohe Seite.

Moni wird vom Tierheimteam als ruhige und sensible Katze beschrieben, die bei fremden Menschen zunächst etwas schüchtern reagiert.

Hat sie jedoch Vertrauen gefasst, genießt sie Streicheleinheiten in vollen Zügen.