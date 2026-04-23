23.04.2026 17:33 Besitzer machen "Liebes-Test" mit ihren Katzen: Ergebnis bringt so viele zum Lachen

Dieser Instagram-Clip wird gerade gefeiert. Darin sorgen Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil aus Los Angeles für beste Unterhaltung mit ihren Katzen.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Dieser Instagram-Clip wird gerade gefeiert. Darin machen Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil aus Los Angeles einen "Liebes-Test" mit ihren Katzen Princess, Millie und Chase. Was es damit auf sich hat - und wie der Test abläuft, sorgt seit fünf Tagen für reichlich Gelächter. Denn die zweifachen Eltern haben die Rechnung ohne ihre Samtpfoten gemacht.

Ernüchternd: Als Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil zu Princess schauen, blickt diese geradezu beschämt nach unten. © Instagram/Screenshot/dontstopmeowing So hatten sich die beiden das sicher nicht vorgestellt. In ihrem Untertitel erklären sie, dass sie ihre Katzen gemeinsam ansehen wollen. Derjenige, den das "Testobjekt" dann als Erstes anblickt, wird von dem Tier mehr geliebt. Das Problem: Als Kareem und Fifi mit ihrer Fellnase Princess beginnen, blickt diese zunächst keinen von beiden an, sondern senkt geradezu beschämt den Blick. Einige Sekunden wartet das Paar vergebens. Dann dreht die Katze ihren Kopf minimal in Fifis Richtung, blickt aber weiter nach unten. Die Mutter senkt daraufhin leicht ihren Kopf, kann so wohl kurz in die Augen der Fellnase blicken - und feiert das als Sieg. Katzen Katze wird während Geburt in Klinik gebracht: Besitzer treffen krasse Entscheidung Als Nächstes folgt Katze Millie. Diese hat allerdings ein ganz entscheidendes Handicap.

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