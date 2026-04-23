Besitzer machen "Liebes-Test" mit ihren Katzen: Ergebnis bringt so viele zum Lachen
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Dieser Instagram-Clip wird gerade gefeiert. Darin machen Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil aus Los Angeles einen "Liebes-Test" mit ihren Katzen Princess, Millie und Chase. Was es damit auf sich hat - und wie der Test abläuft, sorgt seit fünf Tagen für reichlich Gelächter. Denn die zweifachen Eltern haben die Rechnung ohne ihre Samtpfoten gemacht.
So hatten sich die beiden das sicher nicht vorgestellt. In ihrem Untertitel erklären sie, dass sie ihre Katzen gemeinsam ansehen wollen. Derjenige, den das "Testobjekt" dann als Erstes anblickt, wird von dem Tier mehr geliebt.
Das Problem: Als Kareem und Fifi mit ihrer Fellnase Princess beginnen, blickt diese zunächst keinen von beiden an, sondern senkt geradezu beschämt den Blick.
Einige Sekunden wartet das Paar vergebens. Dann dreht die Katze ihren Kopf minimal in Fifis Richtung, blickt aber weiter nach unten. Die Mutter senkt daraufhin leicht ihren Kopf, kann so wohl kurz in die Augen der Fellnase blicken - und feiert das als Sieg.
Als Nächstes folgt Katze Millie. Diese hat allerdings ein ganz entscheidendes Handicap.
Virales Insta-Video zeigt lustige Reaktionen der Katzen
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Das arme Tier hat auf der rechten Seite kein Auge mehr. Daher kann Millie Kareem mit ihrem linken Auge viel besser sehen als Fifi. Ihr Kopf geht entsprechend schnell in seine Richtung, was er als Punkt für sich ansieht.
Zu guter Letzt kommt Kater Chase. Auch er blickt zunächst nach unten, schließt sogar die Augen. Es sieht für beide Besitzer nicht gut aus. Doch dann wird es endlich mal eindeutig. Der Stubentiger dreht den Kopf zu Fifi, blickt ihr direkt in die Augen.
Das kann Kareem nicht auf sich sitzen lassen. Schnell streckt er dem Vierbeiner die Arme entgegen. Daraufhin macht Chase einen großen Satz auf die Schulter des Mannes. Kareem zieht daraufhin mit einem breiten Grinsen von dannen - Fifi ist hingegen not amused.
Amüsiert sind dafür die Instagram-User. 6,4 Millionen Klicks sind in den ersten fünf Tagen seit der Veröffentlichung des Clips zusammengekommen. Dazu gibt es mehr als 450.000 Likes.
Diese Katzen-Besitzer wissen eben, wie sie ihren Followern beste Unterhaltung liefern können.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/dontstopmeowing