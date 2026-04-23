Einohr-Moritz ist lebensfroh trotz tragischem Schicksal: "Würden uns von Herzen wünschen, ..."
Dessau - Wurde er ausgesetzt, weil er krank war? Der 16-jährige Kater Moritz ist lieb, verschmust und menschennah. Doch leider hat es das Schicksal nicht immer gut mit ihm gemeint. Durch einen Tumor verlor er sein Ohr, dann kamen Krampfanfälle dazu. In der neuen Folge "Tierisch tierisch" sucht nicht nur der Kater ein Für-immer-Zuhause.
Im Februar 2026 haben seine Finder Moritz dem Tierheim Dessau übergeben. Dort stellte sich schnell heraus, dass er dringend medizinische Hilfe nötig hat.
Etliche Tierarztbesuche später fehlt dem Kater zwar ein Ohr, jedoch nicht die Lebensfreude. Seine Krampfanfälle konnten gut mit Tabletten eingestellt werden, doch diese wird er sein restliches Leben brauchen.
Deshalb sollten sich neue Besitzer auf zusätzliche Ausgaben im Wert von etwa 50 Euro im Monat und regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt einstellen.
"Wir würden uns von Herzen wünschen, dass er trotzdem noch mal eine Chance bekommen würde", erklärt die Tierheim-Mitarbeiterin Lena.
Abgesehen von einem liebevollen Zuhause hat Moritz noch ein paar kleine Wünsche. So ist der 16-Jährige lieber alleine als in tierischer Begleitung.
Und: "Er ist schon sein ganzes Leben lang Freigänger", demzufolge wünscht sich Lena für den Opi ein Zuhause, wo er auch weiterhin an die frische Luft kann.
Trotz körperlicher Misshandlung: Otto liebt Menschen
Mit seinen gerade einmal drei Jahren hat auch der Bandog Otto schon einiges erleben müssen. Darunter mehrere Besitzerwechsel und Misshandlungen, bevor er im Dezember 2025 ins Tierheim Dessau kam.
Dort stellte man schnell fest, dass der kräftige Vierbeiner vor allem in Katzen und Kleintieren ein rotes Tuch sieht.
Besonders Frauen gegenüber zeigt er sich durchweg aufgeschlossen, zugewandt und verschmust. Einige Männer hingegen müssen dem Hund erst mal beweisen, dass sie nichts Böses im Sinn haben. Zu sehr scheinen die Erfahrungen der Vergangenheit ihn geprägt zu haben.
Eine normale Hundeschule wird bei Ottos Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr ausreichen. Deshalb braucht er Besitzer, die zusammen mit einem persönlichen Hundetrainer an seinen Problemen arbeiten.
Wer sich für Moritz oder Otto interessiert, kann sich bei dem Tierheim Dessau unter der Tel. 0151/28981767 melden. Die gesamte "Tierisch tierisch"-Folge seht ihr in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Montage: MDR