Einohr-Moritz ist lebensfroh trotz tragischem Schicksal: "Würden uns von Herzen wünschen, ..."

Dessau - Wurde er ausgesetzt, weil er krank war? Der 16-jährige Kater Moritz ist lieb, verschmust und menschennah. Doch leider hat es das Schicksal nicht immer gut mit ihm gemeint. Durch einen Tumor verlor er sein Ohr, dann kamen Krampfanfälle dazu. In der neuen Folge "Tierisch tierisch" sucht nicht nur der Kater ein Für-immer-Zuhause.

Mit seinen 16 Jahren ist Moritz noch putzmunter. © MDR

Im Februar 2026 haben seine Finder Moritz dem Tierheim Dessau übergeben. Dort stellte sich schnell heraus, dass er dringend medizinische Hilfe nötig hat.

Etliche Tierarztbesuche später fehlt dem Kater zwar ein Ohr, jedoch nicht die Lebensfreude. Seine Krampfanfälle konnten gut mit Tabletten eingestellt werden, doch diese wird er sein restliches Leben brauchen.

Deshalb sollten sich neue Besitzer auf zusätzliche Ausgaben im Wert von etwa 50 Euro im Monat und regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt einstellen.

"Wir würden uns von Herzen wünschen, dass er trotzdem noch mal eine Chance bekommen würde", erklärt die Tierheim-Mitarbeiterin Lena.

Abgesehen von einem liebevollen Zuhause hat Moritz noch ein paar kleine Wünsche. So ist der 16-Jährige lieber alleine als in tierischer Begleitung.

Und: "Er ist schon sein ganzes Leben lang Freigänger", demzufolge wünscht sich Lena für den Opi ein Zuhause, wo er auch weiterhin an die frische Luft kann.